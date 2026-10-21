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21 OCT 2026|

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El PP reclama mejores condiciones para los agricultores del Bajo Aragón y menos burocracia

Los populares abordan con representantes de ASAJA en Alcañiz la rentabilidad de las explotaciones, la competencia de terceros países, el acceso al agua y el relevo generacional

Encuentro de los representantes del PP con agricultores del Bajo Aragón./ PP
Encuentro de los representantes del PP con agricultores del Bajo Aragón./ PP

La COMARCA21 10 2026

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La rentabilidad de las explotaciones agrarias, la competencia de las importaciones procedentes de terceros países, el exceso de burocracia y las dificultades para garantizar el relevo generacional son algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta el campo del Bajo Aragón. Estas cuestiones centrron un encuentro celebrado en la Cooperativa Virgen de Pueyos de Alcañiz este martes entre representantes del Partido Popular y de ASAJA, en el que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores y garantizar el futuro del sector.

En la reunión han participado el candidato del PP Alberto Herrero; el secretario general de ASAJA Aragón, Ramón Solanilla; el presidente de ASAJA Teruel, José Manuel Cebollada; y el presidente de la DPT Joaquín Juste. Durante el encuentro también se ha abordado la disponibilidad de recursos hídricos y su importancia para la viabilidad de las explotaciones agrícolas.

Herrero ha defendido que uno de los objetivos de un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo debería ser incrementar la renta agraria para que los profesionales del campo puedan vivir dignamente de su actividad. En este sentido, ha apostado por reducir las cargas burocráticas y establecer condiciones de competencia equitativas frente a los productos importados de terceros países.

El candidato popular también ha incidido en la importancia de desarrollar una política del agua adaptada a las necesidades del territorio, una cuestión que considera fundamental para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas.

El relevo generacional, entre las principales preocupaciones

Otro de los asuntos tratados durante la reunión ha sido la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Herrero ha defendido la necesidad de facilitar el acceso a la tierra y a la financiación para que las nuevas generaciones puedan poner en marcha proyectos agrícolas viables y rentables.

«No podemos garantizar el futuro de nuestros pueblos si no garantizamos el futuro de nuestros agricultores. Necesitamos menos burocracia, precios que permitan vivir del trabajo realizado y oportunidades reales para que los jóvenes se incorporen al campo», ha manifestado.

En materia de política agraria, el Partido Popular ha reiterado su apuesta por una Política Agraria Común (PAC) dotada de financiación suficiente y orientada a mejorar la rentabilidad de las explotaciones y mantener la actividad agrícola y ganadera.

Según ha defendido Herrero, esta política debe tener en cuenta las particularidades de territorios rurales como el Bajo Aragón, donde el sector primario desempeña un papel relevante en la economía y el mantenimiento del empleo. «Defender a nuestros agricultores es defender el empleo, la economía y el futuro de nuestros pueblos», ha concluido el candidato popular.

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