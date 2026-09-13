Fallece un hombre de 88 años al chocar su vehículo contra un árbol en Torrevelilla

Un hombre de 88 años, vecino de La Codoñera, ha fallecido al salirse de la vía por el margen izquierdo y colisionar su vehículo contra un árbol este domingo. El siniestro se ha producido a las 10.30 de la mañana en la carretera A-1409, dentro del término municipal de Torrevelilla. La víctima era el conductor y único ocupante del turismo.

La Unidad de Investigación de Siniestros de tráfico de Alcañiz (UNIS) se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias que provocaron la salida de vía. Asimismo, se han instruido las correspondientes diligencias judiciales, que serán remitidas al Juzgado de Alcañiz.