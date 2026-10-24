Esther Peña acerca el arte gótico del Castillo de Alcañiz a la Escuela Infantil Santo Ángel

La Escuela Infantil Santo Ángel Custodio de Alcañiz luce un nuevo mural en su vestíbulo creado por la artista alcañizana Esther Peña. No se trata de un dibujo cualquiera, sino de una recreación de las pinturas góticas del Castillo Calatravo de la ciudad. El diseño, adaptado a los niños que asisten al centro, surge de la afición de Peña: "A mi me gustan mucho las pinturas góticas que hay en el castillo y decidí que era una buena temática para dejar mi huella en el centro".

Un trabajo que comenzó en julio y finalizó antes de que los alumnos volviesen al centro. Aunque para plasmar la obra no necesitó más de un mes, el diseño lo comenzó en su casa unas semanas antes. "Hay un proceso de ideación desde casa donde preparo el boceto y estudio los materiales y dibujos para luego adaptarlo al espacio", detalla la alcañizana. Señala, además, que tuvo que volver al castillo para contemplar con detenimiento las pinturas para hacer una réplica más exacta. Una vez concluida esta fase, comienza la acción. "Primero dibujé la línea y después lo cubrí con pintura".

Esther es licenciada en Bellas Artes y trabaja como profesora de dibujo técnico en el IES Bajo Aragón, aunque la pintura mural es una de sus grandes aficiones. Por ello, en cuanto la llamaron desde el centro para encargarle la tarea no dudó un segundo. Sin embargo, no es la primera vez que hace este tipo de trabajos, ya que varios espacios privados de Alcañiz cuentan con su firma.

Pintura mural, una de sus grandes aficiones

Desde su casa, Peña no ha dejado de dibujar y, siempre que puede, compagina la pintura con su labor como docente en el instituto. Aunque a ella no le supone ningún esfuerzo porque lo hace "por amor al arte", nunca mejor dicho. A pesar de que no expone al público sus creaciones, reconoce que el auge del arte urbano es "una forma de poner en valor el rigor y la profesionalidad del arte". "Cada vez se apuesta más porque los ayuntamientos intervengan en los espacios públicos con por medio de la pintura", ha concluido.