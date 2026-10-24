Actualizado 19:13

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

24 OCT 2026|

Actualizado 19:13

Esther Peña acerca el arte gótico del Castillo de Alcañiz a la Escuela Infantil Santo Ángel

La artista alcañizana ha aprovechado la oportunidad para acercar a los más pequeños las pinturas góticas en una versión infantil y adaptada

Esther Peña frente al mural dibujado en el vestíbulo de la Escuela Infantil./ L.C.
Esther Peña frente al mural dibujado en el vestíbulo de la Escuela Infantil./ L.C.

Gema Romero24 10 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadGente y FamiliaSociedad

La Escuela Infantil Santo Ángel Custodio de Alcañiz luce un nuevo mural en su vestíbulo creado por la artista alcañizana Esther Peña. No se trata de un dibujo cualquiera, sino de una recreación de las pinturas góticas del Castillo Calatravo de la ciudad. El diseño, adaptado a los niños que asisten al centro, surge de la afición de Peña: "A mi me gustan mucho las pinturas góticas que hay en el castillo y decidí que era una buena temática para dejar mi huella en el centro".

Un trabajo que comenzó en julio y finalizó antes de que los alumnos volviesen al centro. Aunque para plasmar la obra no necesitó más de un mes, el diseño lo comenzó en su casa unas semanas antes. "Hay un proceso de ideación desde casa donde preparo el boceto y estudio los materiales y dibujos para luego adaptarlo al espacio", detalla la alcañizana. Señala, además, que tuvo que volver al castillo para contemplar con detenimiento las pinturas para hacer una réplica más exacta. Una vez concluida esta fase, comienza la acción. "Primero dibujé la línea y después lo cubrí con pintura".

Esther es licenciada en Bellas Artes y trabaja como profesora de dibujo técnico en el IES Bajo Aragón, aunque la pintura mural es una de sus grandes aficiones. Por ello, en cuanto la llamaron desde el centro para encargarle la tarea no dudó un segundo. Sin embargo, no es la primera vez que hace este tipo de trabajos, ya que varios espacios privados de Alcañiz cuentan con su firma.

Pintura mural, una de sus grandes aficiones

Desde su casa, Peña no ha dejado de dibujar y, siempre que puede, compagina la pintura con su labor como docente en el instituto. Aunque a ella no le supone ningún esfuerzo porque lo hace "por amor al arte", nunca mejor dicho. A pesar de que no expone al público sus creaciones, reconoce que el auge del arte urbano es "una forma de poner en valor el rigor y la profesionalidad del arte". "Cada vez se apuesta más porque los ayuntamientos intervengan en los espacios públicos con por medio de la pintura", ha concluido.

El mural con las pinturas góticas adornan la entrada./ L.C.
El mural con las pinturas góticas adornan la entrada./ L.C.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Alcorisa abre su VII Feria de Muestras: "Lo que nos mueve es darnos a conocer y colaborar en esta cita con nuestros productos"

FOTOGALERÍA. La localidad ha inaugurado la cita este sábado por la mañana en el pabellón municipal, con 36 puestos participantes. La apertura ha estado protagonizada por los Gigantes de la...

Comentar

Alcorisa abre su VII Feria de Muestras: "Lo que nos mueve es darnos a conocer y colaborar en esta cita con nuestros productos"

Del mantón negro al polisón: así se vestía el luto en el Bajo Aragón a finales del siglo XIX

FOTOGALERÍA. Las capas de paño, las basquiñas de seda, las mantillas y las joyas de luto formaban parte de una indumentaria en la que también se reflejaban las diferencias sociales....

Comentar

Del mantón negro al polisón: así se vestía el luto en el Bajo Aragón a finales del siglo XIX

Lara Franco: «Me gusta lo digital, pero el papel tiene un encanto especial»

EncontrARTE. La alcañizana siempre quiso hacer artes, y lo hizo, pero no pensó que el diseño gráfico le iba a cautivar. Mientras trata de acceder al mercado laboral, crea y...

Comentar

Lara Franco: «Me gusta lo digital, pero el papel tiene un encanto especial»

Estos son los bajoaragoneses en las listas del PP para las elecciones generales del 29-N

Alberto Herrero, Carlos Boné, María Elena Bondía y Javier Compoy son los representantes del territorio para los próximos comicios

Comentar

Estos son los bajoaragoneses en las listas del PP para las elecciones generales del 29-N

Escucha construye su tercer bungaló turístico y prevé llegar a seis alojamientos

El Ayuntamiento ha invertido alrededor de 60.000 euros con el objetivo de facilitar las pernoctaciones y alargar las estancias de los visitantes

Comentar

Escucha construye su tercer bungaló turístico y prevé llegar a seis alojamientos

DGA asegura que no habrá un almacén de CO2 en el Bajo Aragón-Caspe si la población está en contra

La consejera defiende que son conscientes de que los cuatro municipios afectados ya han anunciado que presentarán alegaciones

2

DGA asegura que no habrá un almacén de CO2 en el Bajo Aragón-Caspe si la población está en contra
Periódico del Bajo Aragón Histórico