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24 OCT 2026|

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Escucha construye su tercer bungaló turístico y prevé llegar a seis alojamientos

El Ayuntamiento ha invertido alrededor de 60.000 euros con el objetivo de facilitar las pernoctaciones y alargar las estancias de los visitantes

Nuevos boungalos en Escucha / Cedidas
Nuevos boungalos en Escucha / Cedidas

Alba Ferrández24 10 2026

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El Ayuntamiento de Escucha continúa ampliando su oferta turística con la construcción de nuevos bungalós destinados al alojamiento de visitantes. El objetivo es facilitar las pernoctaciones en el municipio y conseguir que quienes se acercan a conocer la localidad puedan prolongar su estancia. «Lo que queremos es cerrar el círculo para que la gente se quede aquí a pernoctar y pasar la noche», explica Héctor García, alcalde Escucha.

Los alojamientos se encuentran en el área de autocaravanas, situada en el antiguo campo de fútbol, junto a la piscina municipal y las pistas de pádel. La ubicación permite a los visitantes disfrutar de diferentes servicios deportivos y de ocio sin salir del municipio La intención del Ayuntamiento es seguir ampliando progresivamente las instalaciones hasta alcanzar seis bungalós, lo que permitiría alojar a cerca de 70 personas.

Por el momento, los alojamientos todavía no están abiertos al público. El consistorio está trabajando en los trámites para sacar su gestión a licitación y adjudicarla a una empresa. Además, los dos primeros bungalós están pendientes de resolver cuestiones relacionadas con los permisos y el suministro eléctrico.

Escucha dispone actualmente de dos bungalós construidos y está trabajando en un tercero, cuya inversión ronda los 60.000 euros y que cuenta con financiación del Plan de Obras y Servicios de la Diputación de Teruel. Los dos primeros alojamientos tienen capacidad para entre ocho y diez personas cada uno, mientras que el nuevo podrá acoger entre seis y ocho visitantes.

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