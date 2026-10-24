Escucha construye su tercer bungaló turístico y prevé llegar a seis alojamientos

El Ayuntamiento de Escucha continúa ampliando su oferta turística con la construcción de nuevos bungalós destinados al alojamiento de visitantes. El objetivo es facilitar las pernoctaciones en el municipio y conseguir que quienes se acercan a conocer la localidad puedan prolongar su estancia. «Lo que queremos es cerrar el círculo para que la gente se quede aquí a pernoctar y pasar la noche», explica Héctor García, alcalde Escucha.

Los alojamientos se encuentran en el área de autocaravanas, situada en el antiguo campo de fútbol, junto a la piscina municipal y las pistas de pádel. La ubicación permite a los visitantes disfrutar de diferentes servicios deportivos y de ocio sin salir del municipio La intención del Ayuntamiento es seguir ampliando progresivamente las instalaciones hasta alcanzar seis bungalós, lo que permitiría alojar a cerca de 70 personas.

Por el momento, los alojamientos todavía no están abiertos al público. El consistorio está trabajando en los trámites para sacar su gestión a licitación y adjudicarla a una empresa. Además, los dos primeros bungalós están pendientes de resolver cuestiones relacionadas con los permisos y el suministro eléctrico.

Escucha dispone actualmente de dos bungalós construidos y está trabajando en un tercero, cuya inversión ronda los 60.000 euros y que cuenta con financiación del Plan de Obras y Servicios de la Diputación de Teruel. Los dos primeros alojamientos tienen capacidad para entre ocho y diez personas cada uno, mientras que el nuevo podrá acoger entre seis y ocho visitantes.