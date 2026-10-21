Un fallo en un equipo de telefonía de Orange, el origen de los cortes de cobertura y datos móviles en el Bajo Aragón

Cientos de clientes de diversas compañías telefónicas en Alcañiz y Alcorisa han denunciado que durante los últimos días han sufrido cortes intermitentes de cobertura y datos móviles. Operadores como Avatel, Jazztel, Orange o Vodafone han registrado problemas. El punto en común está en el fallo de un grupo electrógeno en una de las antenas de telefonía de Alcañiz.

Tras ser consultada por este medio de comunicación, Orange ha confirmado este miércoles que las incidencias registradas han tenido su origen «en la avería de un equipo del operador que nos proporciona el servicio de compartición en esa zona».

Aunque la empresa rechaza confirmar a qué compañía pertenecen las instalaciones en las que se ha originado el fallo, asegura que ambas han trabajado conjuntamente «para resolver lo antes posible dicha incidencia y restablecer el servicio, que ya se encuentra plenamente operativo para nuestros clientes».

En el caso de los problemas de cobertura en Alcorisa, que se han registrado con Movistar y DigiMóvil, la problemática surge porque sus antenas están conectadas a las que operan en Andorra y estas, a su vez, a las alcañizanas, donde se encuentra el origen del problema.

Operadoras en el territorio

Movistar, Vodafone y MasOrange, grupo que integra Orange y MásMóvil, son los principales operadores con infraestructura móvil propia en España. A ellos se suma DIGI, que está desplegando su propia red, aunque todavía depende también de Movistar. El resto de compañías utiliza, en su mayoría, las antenas de estos grandes operadores.

Así, Movistar proporciona cobertura a marcas como O2 e ion mobile, además de DIGI. MasOrange presta servicio a Yoigo, Pepephone, Simyo, Jazztel, Embou y Adamo, entre otras.

Uno de los cambios más destacados afecta a Avatel, que en 2026 anunció su paso de la red de Movistar a la de MasOrange. Esta modificación puede tener consecuencias para sus clientes en zonas donde ambas redes ofrecen distinta cobertura.

Por su parte, Vodafone proporciona señal a compañías como Lowi, Finetwork y Oléphone. Otras operadoras, como Olin y Cableworld, comercializan servicios con acceso a varias redes.

Aun así, cabe recordar que las empresas locales confirman que, en el medio rural, la capacidad de poner en marcha antenas es más limitada y que es habitual que las grandes empresas tengan contratos de cesión entre ellas. Así, el problema de Orange también ha podido afectar a otras empresas.