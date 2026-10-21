Technopark ampliará su actividad con un proyecto pionero de recarga bidireccional de 3 millones de euros

El centro tecnológico CIRCE desarrollará en Alcañiz una infraestructura para experimentar y demostrar tecnologías avanzadas de movilidad eléctrica, tras resultar adjudicatario de la licitación impulsada por TechnoPark Motorland. El proyecto tiene un presupuesto total de más de tres millones de euros y está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FTJ Aragón 2021-2027 (Prioridad 5 Teruel).

La infraestructura ampliará la actividad de TechnoPark Motorland más allá del ensayo de vehículos y le permitirá ofrecer a fabricantes, proveedores tecnológicos y empresas energéticas un entorno donde desarrollar y demostrar soluciones de movilidad eléctrica. Así, reforzará la especialización del parque, favorecerá la atracción de proyectos, talento e inversión y dejará en Teruel una capacidad tecnológica permanente al servicio de nuevas iniciativas empresariales.

La instalación combinará un cargador bidireccional de 30 kW, un supercargador bidireccional de 500 kW para vehículos pesados, almacenamiento energético y un sistema inteligente de monitorización y control. Incorporará también una solución de recarga inductiva. Su carácter pionero reside en reunir distintas tecnologías de recarga y gestión energética en un mismo entorno de ensayo, donde se podrá estudiar su funcionamiento conjunto y su integración con la red eléctrica.

La infraestructura permitirá ensayar la gestión de excedentes renovables y picos de demanda, así como el uso del almacenamiento estacionario y de las baterías de vehículos compatibles con la tecnología bidireccional como recursos energéticos. El objetivo es validar cómo coordinar estos elementos para aprovechar mejor la energía disponible y dar respuesta a las necesidades de recarga.

Dos soluciones: recarga bidireccional y alta potencia

Los cargadores bidireccionales V2G permitirán tanto cargar vehículos compatibles como devolver a la red energía almacenada en sus baterías. Esta tecnología, conocida como Vehicle-to-Grid (V2G), permitirá ensayar la participación del vehículo eléctrico en la gestión energética de la instalación.

Por su parte, el supercargador de alta potencia alcanzará los 500 kW con una arquitectura modular y escalable. También será bidireccional y dispondrá de conectores CCS2, el estándar europeo de carga en corriente continua, y MCS, el sistema de carga de alta potencia para vehículos pesados. Su función será validar soluciones de recarga para las mayores necesidades energéticas del transporte pesado.

Carga sin cables para micromovilidad

La infraestructura incorporará también un sistema de recarga inductiva para micromovilidad de 3,3 y escalable hasta 7,7 kW. Este sistema está orientado para motos, vehículos urbanos ligeros y soluciones de logística de última milla. Integrado en la microrred, permitirá cargar sin cables de forma automática, con un mecanismo de acoplamiento capaz de salvar hasta 20 centímetros entre el suelo y el vehíuclo. Incluirá mecanismos de seguridad para detectar objetos o seres vivos en la zona de carga. El reto será mantener una transferencia eficiente con equipos embarcados de tamaño y peso reducidos.

Un despliegue entre 2027 y 2028

El proyecto se ejecutará en dos fases. En la de I+D, CIRCE desarrollará y validará los prototipos en sus laboratorios; superada esa fase, se fabricarán los equipos definitivos y se implantarán en TechnoPark Motorland a lo largo de 2028.

La instalación se articulará sobre una microrred en corriente continua de alta tensión que integrará eficientemente los cargadores, el almacenamiento energético y la generación fotovoltaica. La microrred permitirá almacenar excedentes renovables, apoyar la recarga y gestionar los picos de demanda.

El despliegue incluirá también el sistema de recarga inductiva y el supercargador escalable de 500 kW para carga MCS. Una plataforma centralizada gestionará el funcionamiento conjunto de la microrred, los cargadores, los vehículos y el almacenamiento.

Una trayectoria consolidada en movilidad eléctrica

El proyecto se apoya en la experiencia de CIRCE en integración del vehículo eléctrico en la red, recarga bidireccional, microrredes, almacenamiento y servicios Vehicle-to-Grid. Desde 2012, cuando presentó junto a Endesa el primer sistema de recarga rápida inductiva desarrollado en España, el centro ha avanzado también en carga inalámbrica estática y dinámica, electrónica de potencia, interoperabilidad y protocolos de recarga.

Más recientemente, CIRCE ha coordinado el proyecto europeo INCIT-EV, en el que ha validado en entornos urbanos sistemas de carga sin cables con el vehículo detenido y en movimiento. Este bagaje permitirá llevar las tecnologías desde niveles de madurez TRL 5-6 hasta TRL 9 y prepararlas para su transferencia al mercado.

“Aragón ya ha demostrado que puede ser un entorno de referencia para validar tecnologías críticas de movilidad eléctrica y ahora tenemos la oportunidad de convertir conocimiento desarrollado aquí en una infraestructura permanente en Teruel, al servicio de las empresas y de la movilidad del futuro”, señala el CEO de CIRCE, Andrés Llombart.