Fayón confía en culminar su albergue en el primer trimestre del 2022

El Ayuntamiento de Fayón confía en poder terminar las obras de su albergue en el primer trimestre del 2022, justo antes de Semana Santa. La idea inicial era poder disponer de este espacio ya a partir de noviembre de 2021 pero finalmente las obras se han demorado más de lo previsto. El proyecto, financiado a medias por los presupuestos de los dos últimos años, tiene un coste total de unos 150.000€ (125.000€ la actuación y el resto el equipamiento).

“A día de hoy estamos inmersos en la segunda fase de este proyecto. Podemos decir que las obras van bien, aunque se han demorado más de lo que nos gustaría. Esperamos que para Semana Santa esté ya todo listo”, explicó Roberto Cabistany, alcalde de Fayón.

El consistorio fayonense inició las obras en el albergue este verano a la vez que terminaba la rehabilitación del castillo y la iglesia. Con estas actuaciones se buscaba dotar al pueblo con un mayor atractivo turístico, en este caso, a través de un considerable aumento en la oferta de alojamiento. Sin embargo, la realidad ha sido otra: el problema con los suministros y algunos que otros pequeños imprevistos han atrasado considerablemente unas obras que debían estar culminadas ya desde el pasado mes de noviembre. “Nos marcamos como objetivo noviembre porque en esas fechas teníamos aquí diversas competiciones que sabíamos que iba a traer gente (la Fayón Challenge y el Campeonato de España de Kayak Depredador en Agua Dulce). Finalmente no pudo ser pero pudimos darle otra solución a todos los que vinieron”, aseguró Cabistany.

Una vez operativo, este nuevo albergue de Fayón ofertará un total de 36 nuevas plazas de alojamiento distribuidas en varias salas, lo que permitirá una mayor polivalencia que otros lugares de índole similar. “Según el número de personas que vengan a pernoctar en cada momento haremos un uso u otro del espacio. Se distribuirán por salas, y si no es necesario no se abrirán todas las habitaciones. Esto no ocurre en otros albergues”, declaró el alcalde.

¿Gestión pública o explotación privada?

Por el momento, desde el Ayuntamiento de Fayón, no clarifican qué tipo de gestión se llevará a cabo en este albergue. Cabistany deja la puerta abierta a dos posibilidades. «Una vez el proyecto esté finalizado valoraremos que hacemos. Puede ser que se dé una gestión municipal o por contrario puede ser que realicemos alguna concesión a una empresa privada que requiera poder explotar el albergue. Esto lo sabremos más adelante, habrá que decidirlo en su momento. Eso sí, lo que está claro es que lo que nosotros queremos es aportar un nuevo servicio a la población y también que este se convierta en un servicio rentable a medio o largo plazo», concluyó el alcalde.