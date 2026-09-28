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28 SEP 2026|

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La feria Militaria ofrecerá más de 60 expositores en su segunda edición en la Glorieta Telmo Lacasa de Alcañiz

Habrá cuatro grupos recreacionistas de diferentes épocas. El sábado se celebrará el concurso de uniformes

Presentación de la feria Militaria de 2026./ M.M.R.
Presentación de la feria Militaria de 2026./ M.M.R.

Marina Monreal28 09 2026

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ActualidadCultura y Ocio

La Feria de Militaria, Almoneda y Coleccionismo «Ciudad de Alcañiz» 2026 celebrará este fin de semana su XVIII edición. Las obras que todavía coronan la plaza de España obligan a mantener a los expositores en el mismo enclave que el año pasado, la Glorieta Telmo Lacasa. Allí se podrán encontrar más de 60 puestos con todos tipo de articulos de la antigüedad. La feria, mayoritariamente dedicada a los coleccionistas, ofertará , entre otros, juguetes, antigüedades militares, cromos, monedas, relojes o muebles pequeños.

Desde el Ayuntamiento se inicia así la temporada de ferias con una de las citas referentes del sector. «Es una feria que desde la recuperamos a nuestra llegada al Ayuntamiento ha ido creciendo y tiene un gran potencial a nivel nacional», explica la concejal de Ferias, Belén Adán.

Tras más de 18 años, la organización confirma la tendencia positiva del evento. «Cada vez ha ido a más, se apunta más gente y estamos contentos porque cada vez viene más gente de fuera de Aragón»,ha explicado durante la presentación Óscar Ibáñez, presidente de la Asociación Frente Aragón que organiza la Feria.  

Actividades complementarias

Durante el fin de semana habrá actividades complementarias. A las 18.30 del sábado se celebrará el concurso de indumentaria al que los asistantes podrán apuntarse durante el día. Además, durante todo el fin de semana estarán presentes dos grupos recreacionistas de la Guerra Civil, un grupo que recrea a un escuadrón ruso durante la Segunda Guerra Mundial y la agrupación de Calatravos de Alcañiz.

Igualmente, se podrá visitar el refugio antiáereo de la calle Santo Domingo de forma gratuita, previa inscripción en la Oficina de Turismo de Alcañiz. «Es una oportunidad para que tanto quienes nos visitan como nuestros propios vecinos puedan conocer un poquito más de nuestra historia», ha concluido Adán.

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