Actualizado 14:27

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

28 SEP 2026|

Actualizado 14:27

El humanismo internacional desembarca en Alcañiz con seis días de Congreso y la exposición de casi 300 investigaciones

La cita homenajea al director del IEH, José María Maestre, y se clausurará el próximo sábado con la cuarta entrega de la Decodificación de las pinturas murales del Castillo de los Calatravos

Foto de familia en la inauguración de la cita. / M.M.R.
Foto de familia en la inauguración de la cita. / M.M.R.

Marina Monreal28 09 2026

Comentar

Alcañiz

Cultura y Ocio

Unas 40 personas han asistido este lunes a la inauguración del VII Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico, una cita que convertirá Alcañiz durante seis días en punto de encuentro de especialistas nacionales e internacionales y en la que se presentarán alrededor de 300 trabajos. El encuentro, organizado por el Instituto de Estudios Humanísticos (IEH), se prolongará hasta el sábado 3 de octubre y dedica esta edición al catedrático de Filología Latina José María Maestre Maestre, coincidiendo con el año en el que ha cumplido 70 años.

Durante la inauguración han estado presentes el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan y la vicepresidenta de la DPT, Beatriz Redón. A ello se han sumado Carlos Ignacio Man-Ging, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Eustaquio Sánchez Salor, profesor emérito de la Universidad de Extremadura y director del evento.

Maestre reconoció su emoción ante un homenaje que, según recordó, fue decidido en 2015 por los comités Ejecutivo y Científico y al que él se había opuesto desde el principio. «Me considero una persona muy humilde», señaló el investigador, quien aseguró sentirse especialmente satisfecho no tanto por el reconocimiento personal como por comprobar que los estudios humanísticos vinculados a Alcañiz mantienen su continuidad y proyección.

El congreso recupera así una convocatoria que estaba prevista inicialmente para 2020, pero que tuvo que suspenderse por la pandemia. Aunque posteriormente se planteó retomarla en 2025, las obras que se desarrollaban entonces en la ciudad llevaron a aplazarla definitivamente hasta 2026.

Un anuncio «de gran envergadura»

El investigador adelantó además uno de los momentos que marcarán el cierre del congreso. El sábado 3, a las 13.00, ofrecerá en el Teatro Municipal la conferencia Decodificación humanística de las pinturas murales góticas del castillo de Alcañiz. IV, en la que presentará nuevas conclusiones sobre unas pinturas en las que ha centrado sus investigaciones más recientes.

Maestre evitó desvelar el contenido concreto, aunque aseguró que ha elegido deliberadamente un asunto que supondrá una «auténtica revolución para Alcañiz». A su juicio, los nuevos datos no solo ratificarán sus investigaciones anteriores, sino que tendrán relevancia para la historia de la ciudad, de España e incluso fuera del país. El investigador considera que esta intervención y otra conferencia prevista dentro de unos meses serán una «piedra angular» para posteriores estudios. Maestre explicó que quería presentarlas en Alcañiz ante la comunidad científica internacional, de forma que especialistas con perspectivas diferentes puedan conocerlas, analizarlas y juzgarlas.

El congreso se desarrollará hasta el sábado entre el Teatro Municipal, la Casa-Palacio Maynar, el Auditorio del Palacio Ardid y distintas salas del Liceo. Durante seis jornadas abordará desde múltiples perspectivas la pervivencia del mundo clásico y el Humanismo. Maestre aprovechó la inauguración para invitar expresamente a los alcañizanos a asistir a su conferencia del sábado, especialmente a quienes tengan interés por las pinturas murales del castillo, sobre las que avanzó que podrán conocer «algo realmente espectacular».

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Alcañiz inaugura su nueva piscina climatizada con Irene Ciércoles como protagonista

FOTOGALERÍA. La nadadora andorrana ha participado en una exhibición junto al Club Natación Bajo Aragón en una instalación de 25 metros que amplía las posibilidades deportivas y sociales de la...

2

Alcañiz inaugura su nueva piscina climatizada con Irene Ciércoles como protagonista

Las nuevas reinas de Calanda toman el relevo en el arranque de las fiestas del Pilar

VÍDEOS Y GALERÍA. La presentación reunió este sábado a numerosos vecinos en una noche marcada por la tradición y el homenaje a la Virgen del Pilar, con Tomás Redondo Mercadal...

Comentar

Las nuevas reinas de Calanda toman el relevo en el arranque de las fiestas del Pilar

DGA oficializa los 2 millones para la Fundación Santa María de Albarracín que destinará a 3 proyectos, entre ellos, el Carmen de Alcañiz

Las actuaciones todavía no están presupuestadas, pero se definirán para final de año. La entidad prevé también rehabilitar un edificio en Cella para viviendas para sus trabajadores y la continuación...

1

DGA oficializa los 2 millones para la Fundación Santa María de Albarracín que destinará a 3 proyectos, entre ellos, el Carmen de Alcañiz

Ejulve se reencuentra con sus raíces en la primera edición del festival 'Enraizados', que reúne a 400 personas

La cita ha llenado la localidad de arte y memoria comunitaria durante todo el fin de semana con actuaciones de creadores vinculados a Ejulve y con escenarios de profundo significado...

Comentar

Ejulve se reencuentra con sus raíces en la primera edición del festival 'Enraizados', que reúne a 400 personas

Más de 5.000 personas pasan por la Feria Internacional de Minerales y Fósiles de Utrillas

FOTOGALERÍA. La cuarta edición ha congregado a más de 22 expositores de siete países y el espacio se ha ampliado hasta los 1.000 metros cuadrados de exposición

Comentar

Más de 5.000 personas pasan por la Feria Internacional de Minerales y Fósiles de Utrillas

La Codoñera celebra San Cosme y San Damián entre carrozas, música y tradición

FOTOGALERÍA. Vecinos y visitantes han participado en varios días de celebraciones con música, tradición, actividades infantiles y el multitudinario desfile de carrozas y comparsas

Comentar

La Codoñera celebra San Cosme y San Damián entre carrozas, música y tradición
Periódico del Bajo Aragón Histórico