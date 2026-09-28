El humanismo internacional desembarca en Alcañiz con seis días de Congreso y la exposición de casi 300 investigaciones

Unas 40 personas han asistido este lunes a la inauguración del VII Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico, una cita que convertirá Alcañiz durante seis días en punto de encuentro de especialistas nacionales e internacionales y en la que se presentarán alrededor de 300 trabajos. El encuentro, organizado por el Instituto de Estudios Humanísticos (IEH), se prolongará hasta el sábado 3 de octubre y dedica esta edición al catedrático de Filología Latina José María Maestre Maestre, coincidiendo con el año en el que ha cumplido 70 años.

Durante la inauguración han estado presentes el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan y la vicepresidenta de la DPT, Beatriz Redón. A ello se han sumado Carlos Ignacio Man-Ging, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Eustaquio Sánchez Salor, profesor emérito de la Universidad de Extremadura y director del evento.

Maestre reconoció su emoción ante un homenaje que, según recordó, fue decidido en 2015 por los comités Ejecutivo y Científico y al que él se había opuesto desde el principio. «Me considero una persona muy humilde», señaló el investigador, quien aseguró sentirse especialmente satisfecho no tanto por el reconocimiento personal como por comprobar que los estudios humanísticos vinculados a Alcañiz mantienen su continuidad y proyección.

El congreso recupera así una convocatoria que estaba prevista inicialmente para 2020, pero que tuvo que suspenderse por la pandemia. Aunque posteriormente se planteó retomarla en 2025, las obras que se desarrollaban entonces en la ciudad llevaron a aplazarla definitivamente hasta 2026.

Un anuncio «de gran envergadura»

El investigador adelantó además uno de los momentos que marcarán el cierre del congreso. El sábado 3, a las 13.00, ofrecerá en el Teatro Municipal la conferencia Decodificación humanística de las pinturas murales góticas del castillo de Alcañiz. IV, en la que presentará nuevas conclusiones sobre unas pinturas en las que ha centrado sus investigaciones más recientes.

Maestre evitó desvelar el contenido concreto, aunque aseguró que ha elegido deliberadamente un asunto que supondrá una «auténtica revolución para Alcañiz». A su juicio, los nuevos datos no solo ratificarán sus investigaciones anteriores, sino que tendrán relevancia para la historia de la ciudad, de España e incluso fuera del país. El investigador considera que esta intervención y otra conferencia prevista dentro de unos meses serán una «piedra angular» para posteriores estudios. Maestre explicó que quería presentarlas en Alcañiz ante la comunidad científica internacional, de forma que especialistas con perspectivas diferentes puedan conocerlas, analizarlas y juzgarlas.

El congreso se desarrollará hasta el sábado entre el Teatro Municipal, la Casa-Palacio Maynar, el Auditorio del Palacio Ardid y distintas salas del Liceo. Durante seis jornadas abordará desde múltiples perspectivas la pervivencia del mundo clásico y el Humanismo. Maestre aprovechó la inauguración para invitar expresamente a los alcañizanos a asistir a su conferencia del sábado, especialmente a quienes tengan interés por las pinturas murales del castillo, sobre las que avanzó que podrán conocer «algo realmente espectacular».