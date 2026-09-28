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28 SEP 2026|

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Los olivos de Apadrinaunolivo.org llegan a la Aragón Fashion Week: «Es una forma diferente de contar y poner en valor el medio rural»

La creadora Eva del Ruste ha elegido el municipio para grabar una pieza audiovisual en la que sus diseños conviven con los olivos recuperados de la ONG

Apadrinaunolivo.org ha llegado a la Aragón Fashion Week de la mano de la diseñadora aragonesa Eva del Ruste. / Apadrinaunolivo.org
Apadrinaunolivo.org ha llegado a la Aragón Fashion Week de la mano de la diseñadora aragonesa Eva del Ruste. / Apadrinaunolivo.org

La COMARCA28 09 2026

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ActualidadCultura y Ocio

La moda de Eva del Ruste ha llevado el paisaje de Oliete hasta la pasarela de Zaragoza. La creadora ha elegido el municipio para grabar una pieza audiovisual en la que sus diseños conviven con los olivos recuperados por Apadrinaunolivo.org, el entorno natural, las calles y diferentes rincones de la localidad y que se presento en la Aragón Fashion Week 2026.

La idea traslada a la pantalla una idea compartida por la diseñadora y la ONG: ofrecer nuevas oportunidades a aquello que parecía haber terminado su ciclo. Del Ruste lo hace seleccionando y reinterpretando prendas y complementos de segunda mano, mientras que Apadrinaunolivo.org recupera árboles que permanecieron abandonados durante años para que vuelvan a cuidarse y producir.

La relación entre ambas partes comenzó hace unos meses, cuando Eva del Ruste participó en la primera edición de Encuentros con Impacto, organizada en Oliete por el centro Despertadores Rurales Inteligentes de Apadrinaunolivo.org. A partir de ese encuentro, surgió una colaboración que ha llevado a la diseñadora a apadrinar un olivo del municipio, bautizado como «Segundas Vidas», el mismo nombre de la filosofía que aplica a su trabajo.

La fashion movie incorpora referencias directas al universo creativo de Del Ruste y al territorio. Entre ellas aparecen sus características tuercas, piezas realizadas por Malia Cerámica con arcilla de Oliete y la botella de aceite creada en exclusiva por Jokin de Cerio para las madrinas y padrinos de Apadrinaunolivo.org. sus olivos recuperados, el entorno natural, las calles del municipio.

En la película también están presentes elementos que conectan el universo creativo de Eva con Oliete y con Apadrinaunolivo.org: las tuercas, un elemento reconocible de su imaginario artístico; las piezas cerámicas elaboradas con arcilla de Oliete por Malia Cerámica; y la botella de aceite diseñada en exclusiva por Jokin de Cerio para las madrinas y padrinos de la ONG olietana.

Cabe destacarla participación de tres alumnos del programa Campus Rural del MITECO, que durante su estancia en Oliete colaboraron activamente en el desarrollo de este proyecto junto a Apadrinaunolivo.org. Dos de ellos participaron como modelos en la filmación, luciendo los diseños de la artista aragonesa, mientras que el tercero colaboró en la grabación y el montaje de la fashion movie.

Para Apadrinaunolivo.org, esta colaboración supone "una forma diferente de contar y poner en valor el medio rural: a través de la moda, la creatividad y personas que comparten una manera más consciente de crear, consumir y vivir".

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