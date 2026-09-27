Los empresarios del Matarraña abordan los retos, las reivindicaciones y la actualidad del sector en la celebración de su 25 aniversario

La Asociación de Empresarios del Matarraña (AEM) ha celebrado este domingo la Jornada de Promoción Turística y Gastronómica del Matarraña 'Auténtico Lujo'. El hotel Somnifabrik en Valderrobres ha sido el escenario de este encuentro con el que la asociación ha querido conmemorar también sus 25 años de trayectoria y abrir una reflexión colectiva sobre el presente y el futuro económico y turístico del territorio.

La tarde ha servido de espacio para conversar sobre turismo y territorio donde el tiempo, la tranquilidad, el paisaje, el producto local y los oficios deben combinarse poder vivir, trabajar y emprender en un territorio que conserva su identidad. A través de dos espacios de conversación protagonizados por empresarios y profesionales del Matarraña, se han puesto sobre la mesa cuestiones como la necesidad de incrementar la colaboración entre sectores, conectar las distintas experiencias que ofrece el territorio, innovar sin perder identidad o cambiar el relato de las zonas rurales para poner también el acento en todo aquello que poseen y que hoy tiene un enorme valor.

Una jornada reivindicativa y de reflexión

Una de las principales reflexiones que ha dejado la jornada ha sido la idea de que "la construcción de un destino no corresponde únicamente al sector turístico". Todos los sectores de trabajo forman parte de una misma experiencia y tienen capacidad para generar oportunidades compartidas. En este sentido, se ha puesto en valor la forma en la que cada uno trasmite a los visitantes esas tradiciones y valores que han marcado la identidad de la comarca.

Este encuentro también ha servido para reivindicar la necesidad de cuidar a los vecinos, y es que según han explicado, el sector empresarial mira mucho en el turista y menos en la calidad de vida de los propios vecinos. Algo que también se ha denunciado es la falta de comunicaciones, internet e inversión en cuidado en los montes. Los empresarios consideran que si consiguen reforzar estos puntos, conseguirán crear una red más fuerte y sólida.

Somnifabrik ha acogido la gala del 25 aniversario de la Asociación de Empresarios del Matarraña./ Gema Romero

El futuro turístico ha ocupado una parte importante del encuentro. Eli Diez Urquizu, técnica de Turismo de la Comarca del Matarraña, ha presentado ‘El Matarraña que viene’, abordando nuevos proyectos, experiencias y oportunidades, mientras que las conversaciones posteriores han planteado cuestiones como qué identidad turística quiere construir la comarca, cómo es percibida desde el exterior o qué tipo de visitante y de modelo de desarrollo se desea para los próximos años.

Tras un espacio de encuentro y networking, el coach de negocios Juan Carlos Fontcuberta ha ofrecido la conferencia ‘Matarraña: hacer que las cosas pasen’, centrada en la actitud, la capacidad de acción y la necesidad de transformar las ideas y las buenas intenciones en resultados.

Un vídeo promocional

El evento también ha servido para presentar el vídeo promocional Auténtico Lujo'. Se trata de una pieza audiovisual protagonizada por más de 50 empresarios y empresarias de diferentes sectores y localidades del Matarraña. El objetivo es poner el foco en las personas, los oficios, los gestos cotidianos y la actividad empresarial como elementos esenciales para explicar el territorio.

Galardonados AEM 2026

La celebración ha servido también para reconocer tres ejemplos empresariales vinculados a valores que AEM considera fundamentales para el futuro del territorio. El Reconocimiento a la Trayectoria Empresarial 2026 fue concedido a Segurana Lombarte, empresa familiar de Valderrobres con más de 130 años de historia y varias generaciones ligadas a la carpintería, el mueble y el territorio. El reconocimiento fue recogido por Jesús y Carlos Segurana.

El Reconocimiento al Compromiso Territorial 2026 ha recaído en el Hotel Restaurante La Alquería, de Ráfales, por dos décadas de trabajo, su apuesta por el producto local y la gastronomía y su vinculación con el Matarraña. El reconocimiento lo ha recogido por Clara Lapuente y José Antonio Higueras.

Por su parte, Diezdedos recibió el Reconocimiento a la Innovación 2026 por su forma de reinterpretar el aceite de oliva virgen extra, uniendo investigación, agricultura ecológica, gastronomía y territorio y llevando sus aceites a obtener diferentes reconocimientos internacionales. Ante la ausencia de José María Rodas Serret, el reconocimiento lo ha recogido en su nombre por Sergi Gil Flores, presidente de Restaurantes Sostenibles y gran amigo.

Además, durante la celebración también han valorado el esfuerzo por la labor realizada por las personas que han presidido la asociación previamente. Por ello, José María Naranjo Fernández, Ana Marta Romeo Villoro, Javier Moragrega Julián, José Antonio Higueras Embid, Marta Ferrás Mañá y Víctor Enrique Vidal Caballé y Felicidad Gascón Pina, han recibido un detalle como muestra de agradecimiento.