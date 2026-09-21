El PSOE exige mejoras para un operativo forestal «falto de efectivos» y pide «escuchar a profesionales y al territorio»

El PSOE ha exigido al Gobierno de Jorge Azcón una gestión forestal “de la mano de los profesionales y con el territorio” después de un verano con más de 35.000 hectáreas quemadas. Así, van a pedir “mejoras” en un operativo antiicendios falto de efectivos, salpicado por los conflictos laborales y protestas en muchos de los municipios que han sufrido las consecuencias de las llamas.

El diputado en las Cortes de Aragón y portavoz en la Comisión de Medio Ambiente Carlos Ros, ha recordado que ya avisaron en esa comisión, antes del comienzo de la campaña de incendios, sobre unos operativos “muy ajustados” y condicionados tanto por las jubilaciones como por los concursos de traslados o la próxima convocatoria de oposiciones.

Ros trasladará este reproche y las dudas sobre la planificación de la campaña antiincendios a la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, en la comparecencia que el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado para este lunes. “Sabemos que se han hecho varias convocatorias para cubrir los puestos de APN durante la campaña pero no tiene sentido: gente sin formación, gente sin experiencia, gente que no conoce el terreno…”, ha señalado apuntando que en cuanto a la gestión de efectivos “la previsión ha sido nula”.

A esta cuestión, el diputado del PSOE ha sumado los conflictos laborales en las distintas categorías del operativo, acusando a la consejería de Medio Ambiente de “menospreciarles” en las negociaciones “de una manera absurda y ridícula” y exigiendo un mayor compromiso a una reivindicaciones que considera “justas”.

Sobre esas negociaciones, se ha preguntado también la razón por la que no participa en ellas el consejero de Medio Ambiente de Vox, Luis Biendicho, dejando toda la responsabilidad sobre la directora general y los directores provinciales del PP. “Téngalos en cuenta, tómelos en serio”, le ha espetado.

Respecto al desarrollo de una campaña que se salda con una superficie quemada 15 veces mayor que la del año anterior, ha pedido “responsabilidad y análisis riguroso”. “Hay que buscar qué es lo que se ha hecho mal”, ha dicho recordando cómo cientos de personas tuvieron que abandonar sus casas y vieron amenazados sus pueblos, explotaciones o su forma de vida.

En la planificación, ha resaltado el diputado, es imprescindible “reforzar y valorar adecuadamente” el papel y la función del personal que lucha contra el fuego. “Urge mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales, con más formación, y un operativo suficientemente dimensionado para trabajar durante todo el año en prevención y gestión forestal”, ha asegurado.

Además, desde la Feria de Cantavieja, Ros ha querido recalcar la importancia de la ganadería extensiva y los ganaderos y agricultores en la prevención de incendios y en el cuidado y las gestión de los montes. “Otro asunto al que Vox y PP no le han dado demasiada importancia”, ha dicho recordando que Jorge Azcón gobierna desde 2023 y “su inacción en el monte público en Aragón es abrumadora”.

Escuchar al territorio

Para el PSOE, tal como ha apuntado Carlos Ros, la gestión forestal no solo ha de ser “permanente”, sino que ha de contar con “la escucha activa del territorio” y atendiendo a las razones que provocan los fuegos de sexta generación actuales, que responden en buena parte a un cambio climático “que Vox se niega a reconocer”.

“Un Vox que dirige en Aragón el departamento de Medio Ambiente y que, curiosamente, han estado todo el verano escondidos en este tema, acostumbrados como nos tienen a una gran locuacidad verbal, sobre todo para criticar el gobierno de Pedro Sánchez”, ha destacado Ros.

Con esta vocación de escucha al territorio, de conocer lo que piensan sus gentes, el diputado en las Cortes ha recordado que el PSOE está elaborando el Plan 2027, “escuchando y tomando notas de las aportaciones de todas aquellas personas que quieran sumarse a elaborar un documento completo y realizado entre todos y todas”.