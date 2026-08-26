Cortes de tráfico en Alcañiz durante MotoGP: calles afectadas, horarios y aparcamientos habilitados

Alcañiz aplicará cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento y cambios de circulación con motivo del Gran Premio de Motociclismo de Aragón que se celebra este fin de semana en Motorland. El dispositivo busca garantizar la seguridad, mantener vías disponibles para emergencias y facilitar, en determinados horarios, el acceso de los vecinos a las zonas afectadas.

Las principales modificaciones se concentrarán en el entorno de Santo Domingo, plaza de España, plaza Deán y avenida de Aragón, además de otras calles del centro de la ciudad.

Cortes y desvíos en la zona de Santo Domingo

Se cortará el acceso a la rotonda de Santo Domingo y el tráfico de los vecinos será desviado para permitir la entrada y salida por las calles Andrés Piquer y Arrufat, con incorporación a avenida de Zaragoza, y por Braulio Foz y Burgues para acceder a la zona.

Para quienes se dirijan al Camino de San Antonio, se recomienda utilizar los ramales auxiliares del Camino Batán o Camino Sifones. Como novedad, y siempre que las condiciones del tráfico lo permitan, se permitirá el acceso de vehículos a la plaza Santo Domingo.

Plaza de España y plaza Deán

La plaza de España tendrá cortes intermitentes desde la tarde del miércoles debido al montaje de barras y quedará cerrada definitivamente desde el viernes por la mañana.

En plaza Deán estará prohibido estacionar desde las 10.00 del viernes hasta las 10.00 del domingo. Entre las 7.00 y las 13.00 se retirará el cierre perimetral para permitir el acceso de vecinos, los trabajos de limpieza y, cuando sea necesario, el abastecimiento de los establecimientos.

En la calle Alejandre se acumulan las neveras listas para las barras./ M.M.R.

Avenida de Aragón: cortes desde el jueves

La avenida de Aragón será uno de los puntos con mayores afecciones durante el fin de semana de MotoGP. Desde el jueves habrá restricciones por la mañana debido a las tareas de carga y descarga y, a partir de las 16.00, se cortará para el montaje de barras y escenarios.

El corte se mantendrá durante el fin de semana y se irá levantando el domingo a medida que avancen las tareas de desmontaje. Este año, como novedad, el tramo afectado se extenderá desde el número 13 hasta el 85, mientras que se podrá circular con normalidad hasta Comunidad General de Aragón.

Además, el viernes a las 13.00 se cerrará el tramo comprendido entre los números 1 y 13 para instalar el dispositivo sanitario de Cruz Roja, el Punto Violeta y el espacio destinado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El resto de esta parte de la avenida se utilizará como estacionamiento para motocicletas, con acceso desde la calle Malandía.

Los vecinos y comercios dispondrán de una franja de movilidad para vehículos entre las 7.15 y las 13.15, siempre respetando el trabajo de los servicios de limpieza, sanitarios y otros operativos.

Restricciones en Doctor Repollés y Gómez Miedes

En la calle Doctor Repollés se limitará la circulación en el lado de los números pares, junto al cuartel, desde las 13.00 del viernes hasta las 10.00 del domingo debido a la reserva de espacio para los vehículos del dispositivo de refuerzo.

Por el contrario, tras el cambio de ubicación del hospital, se podrá circular desde avenida de Aragón 105 hasta el número 85 y acceder desde allí a Doctor Repollés para salir en dirección a avenida del Maestrazgo. La parte posterior del cuartel, en calle Gómez Miedes, también tendrá afecciones por la reserva de espacios.

Hostelería y emergencias en avenida de Aragón

El tramo de la avenida de Aragón comprendido entre los números 13 y 81 albergará zonas de veladores y puestos de merchandising. La circulación estará limitada, aunque se mantendrá un carril habilitado para las entradas y salidas de vados y para atender las necesidades de los servicios de emergencia.

La intersección situada a la altura del número 25 permanecerá despejada para facilitar el acceso a los Juzgados de Alcañiz y permitir posibles actuaciones de emergencia. En el Solar Sindicatos se instalarán food trucks. Además, este año se mantendrá habilitado el acceso a la calle Blasco hasta Felipe Malandía para llegar a las zonas de estacionamiento de motos en avenida de Aragón o continuar hacia Comunidad General de Aragón.

Cambios de sentido para salir del centro

La salida de la zona centro se realizará por calle Juan Sobrarías en dirección a avenida de Aragón. Por su parte, la calle Sor María Francisca pasará a tener sentido de circulación hacia el Arco de Loreto para facilitar la movilidad de los vecinos de las calles San Juan, Baja y vías próximas.

Dónde aparcar la moto durante MotoGP en Alcañiz

El dispositivo establece varias zonas de estacionamiento exclusivo para motocicletas. Una de ellas estará situada en Ronda de Caspe, junto al campo de fútbol y próxima a las zonas de ocio y restauración, donde además la parada de autobús se mantendrá en el Colegio Concepción Gimeno Gil. También habrá espacios reservados para motos en Glorieta Valencia, en avenida Galán Bergua hasta plaza San José y en la avenida de Aragón, entre los números 3 y 11.

Refuerzo de las salidas y prohibición de acampar en zonas sensibles

También se reforzará la señalización y el direccionamiento en diferentes salidas de Alcañiz para facilitar la circulación durante los días de mayor afluencia. La Confederación Hidrográfica del Ebro y los Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón controlarán que no se estacionen vehículos ni se acampe en espacios sensibles como la ribera del río Guadalope, La Estanca o la zona del Civán.

Lanzaderas de autobús y refuerzo de limpieza

Las lanzaderas de autobús seguirán funcionando como en años anteriores con el objetivo de reducir los desplazamientos en vehículo particular. El dispositivo de limpieza también contará con el refuerzo habitual y los equipos comenzarán a trabajar a primera hora en las zonas de fiesta para poder retirar las medidas de seguridad y los cortes de vías.

Asimismo, volverán a instalarse baños portátiles, que serán revisados diariamente. Desde el dispositivo municipal se pide comprensión a vecinos y visitantes, ya que las necesidades de movilidad y seguridad pueden obligar a introducir cambios o ajustes puntuales durante el fin de semana.