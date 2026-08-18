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18 AGO 2026|

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En autobus, tren o por carretera: ¿Cómo llegar al Gran Premio Michelin de Aragón en Motorland?

El circuito bajoaragonés tendrá conexiones desde Madrid, Barcelona y Costa Azahar, además del servicio de transporte gratuito desde Alcañiz y en las inmediaciones del circuito

Imagen de los autobuses de Hife en el anillo del circuito del Bajo Aragón / Motorland Aragón
Imagen de los autobuses de Hife en el anillo del circuito del Bajo Aragón / Motorland Aragón

La COMARCA18 08 2026

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El Gran Premio Michelin de Aragón de los próximos 28, 29 y 30 de agosto atraerá las miradas de millones de personas de todas partes del mundo, sobre todo, de los miles que visitarán Motorland Aragón en Alcañiz para disfrutar del espectáculo que ofrece MotoGP.  Por ese motivo, la empresa Hife ha decidido, como en cada edición, ofrecer servicios de transportes desde diferentes puntos de la península.

A Motorland desde Madrid en autobús o AVE

La conexión con Madrid se realizará por la Avenida América y con parada en Barajas Terminal 4 para ir dirección Zaragoza y llegar a Motorland a través de un enlace en la ciudad aragonesa. Para el regreso, la mayoría saldrán desde Alcañiz a excepción de un autobús el viernes y sábado a las 10.00.

También hay multitud de opciones con AVE desde Madrid-Zaragoza y viceversa para coger posteriormente el autobús de enlace entre Zaragoza y Motorland Aragón. Toda la información está disponible en la web de Hife.

A Motorland desde Barcelona

Las opciones desde la capital catalana pasan por la parada de la Terminal 1 del aeropuerto, además, en su trayecto los autobuses harán parada en las localidades de Salou y Reus para finalizar en Motorland Aragón.

El trayecto de regreso dispone de un único autobús que partirá el domingo a las 16.40 desde el complejo bajo aragonés. Todos los horarios están disponibles en la web de Hife.

A Motorland desde la Costa Azahar

Los aficionados que asistan al Gran Premio Michelin de Aragón procedentes de la Costa Azahar dispondrán de un autobús tanto el sábado como el domingo. En el caso de la ida, el vehículo saldrá de Peñíscola a las 9.15 pasando por Benicarló, Vinaròs y Gandesa antes de finalizar el recorrido en Motorland Aragón.

El camino de regreso inicia ambos días a las 16.40 desde el circuito para finalizar a las 21.00 en Peñíscola. Se recomienda consultar los horarios en la web de Hife.

Zaragoza será el enlace

Para todos los aficionados que procedan desde otras partes de España, la referencia será Zaragoza ya que contará con un elevado número de autobuses con dirección a Alcañiz durante los tres días. Una vez en Alcañiz, será posible desplazarse al circuito a través del sistema de lanzaderas gratuitas que Hife ha preparado.  Cabe añadir que en la web de Hife pueden consultarse horarios y conexiones desde puntos como Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Logroño y Vitoria.

Hife dispondrá en Alcañiz de lanzaderas tanto diurnas como nocturnas totalmente gratuitas para los aficionados. El horario diurno será de 9.00 a 16.00 con una frecuencia de 30 minutos aproximadamente el viernes, de 7.30 a 17.00 el sábado con una frecuencia de 20 minutos aproximadamente y de 7.00 a 18.00 el domingo con una frecuencia de 10 minutos aproximadamente. El recorrido de estos autobuses será: parada del Colegio Concepción Gimeno Gil, Calle Bartolomé Esteban y Karting Motorland.

Respecto al recorrido nocturno, habrá disponibilidad de dos autobuses en diferentes trayectos. El recorrido circular A será de 19.30 a 22.00 el viernes, mientras que el sábado contará con tres franjas: de 0.00 a 2:00, de 4.00 a 6.00 y de 17.00 a 22.30

El domingo se habilitarán de 0.00 a 2.00 y de 4.00 a 6.00. Su trayecto será Colegio Concepción Gimeno Gil, Rotonda Carretera Caspe, Rotonda Trillero (frente Citroën), Recinto Ferial, Camping Municipal La Perca y la Acampada oficial de Motorland.

El recorrido circular B contará el viernes con dos salidas a las 19.30 y 22.00; el sábado 00.00, 2.00, 4.00, 6.00, 17.00, 19.00 y 22.30; mientras que el domingo serán 00.00, 2.00, 4.00 y 6.00. La trayectoria será Colegio Concepción Gimeno Gil, Valmuel, Puigmoreno y Acampadas oficiales Motorland.

Otro de los servicios que ofrecerá Hife durante el Gran Premio Michelin de Aragón será el de las shuttles y el tren para moverse por el anillo del circuito de Motorland. El horario de las shuttles y el tren el sábado será de 8.00 a 15.00, mientras que el domingo será de 7.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.00. En el caso de las shuttles sus paradas son Grada 7/Pelouse 6, Pelouse 4, Grada 3, Parking D/C y Grada 1. En el caso del tren es Grada 7/Pelouse 6 y Zona de Acampada/Centro de Acreditaciones.

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Comentarios

  1. La autovía Zaragoza mediterraneo es lo primero que deberían haber echo tenemos carreteras tercermundistas a ver si los políticos espabilan llegan tarde y mal

    Responder

    • Si la pones en Google maps, ya existe…ja.ja la llaman «autovía del Ebro » antigua N-232… increíble.

      Responder

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