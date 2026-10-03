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03 OCT 2026|

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Fórnoles recupera el reloj del Ayuntamiento, que vuelve a sonar en modo automático

La reparación ha costado unos 2.000 euros, de los que el Consistorio sufragará alrededor de 1.500, y la maquinaria centenaria se expondrá en la entrada del edificio municipal

Imagen del reloj del Ayuntamiento de Fórnoles / Javier Vidal
Imagen del reloj del Ayuntamiento de Fórnoles / Javier Vidal

Jesús Burgos03 10 2026

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Fórnoles vuelve a escuchar las campanas de su reloj municipal después de casi tres meses sin funcionar. El relojero Alfredo Payás realizó los trabajos de reparación el pasado viernes y, además, el Ayuntamiento ha aprovechado la intervención para automatizar el mecanismo, una mejora que permitirá mantenerlo en funcionamiento sin necesidad de darle cuerda manualmente.

El alcalde de la localidad, Javier Vidal, ha explicado que la decisión se tomó a propuesta del propio relojero, que recomendó instalar un sistema automático como el que ya utilizan otros ayuntamientos de la provincia. La actuación ha supuesto una inversión de aproximadamente 2.000 euros, de los que el Consistorio prevé asumir unos 1.500.

Una inversión de 2.000 euros para conservar el reloj

La reparación ha permitido recuperar un elemento que forma parte de la vida cotidiana y de la identidad de Fórnoles. Durante los meses en los que el reloj ha permanecido averiado, los vecinos podían seguir escuchando las campanas de la iglesia, pero faltaban las señales horarias del Ayuntamiento.

Para financiar parte de los trabajos, el Consistorio ha aprovechado los 250 euros recaudados con el bingo musical organizado por Omella Show el pasado 27 de agosto. La actividad reunió a 63 participantes y convirtió el final del verano en una iniciativa solidaria destinada a contribuir a la reparación.

La recaudación vecinal no ha cubierto el coste total de la intervención, pero ha supuesto una ayuda para las arcas municipales. La instalación del sistema automático también permitirá evitar las tareas periódicas de mantenimiento manual y facilitará los cambios horarios, que se realizarán de forma automática.

Las campanas sonarán entre las 7.00 y las 00.00

Otra de las novedades afecta al horario de funcionamiento de las campanas. Según ha detallado Vidal, el Ayuntamiento ha adaptado el sistema a la normativa aragonesa sobre contaminación acústica, de manera que las últimas campanadas se escucharán a las doce de la noche y volverán a sonar a las siete de la mañana.

El alcalde ha destacado que la decisión también tiene en cuenta la conciliación y el descanso de los vecinos, así como las necesidades del personal municipal, que hasta ahora debía estar pendiente de dar cuerda al mecanismo, incluso durante los fines de semana.

La recuperación del sonido ha sido recibida con satisfacción en el municipio. Vidal ha señalado que, aunque los habitantes de los pueblos terminan acostumbrándose al sonido de las campanas, estas forman parte de su día a día y constituyen también un elemento del patrimonio local que merece ser conservado.

La maquinaria centenaria tendrá un espacio expositivo

La intervención no supondrá la desaparición de la maquinaria antigua. El Ayuntamiento trabaja en la habilitación de un espacio en la entrada del edificio consistorial para exponer el mecanismo original, que dejará de utilizarse para marcar las horas, pero continuará teniendo presencia en la vida del municipio.

La intención es instalarlo como una pieza de museo, acompañada de una explicación que permita conocer su funcionamiento y su historia. Vidal calcula que el reloj tiene, como mínimo, un siglo de antigüedad.

El traslado requerirá una planificación específica debido al peso y las características de la maquinaria. El Consistorio pretende así conservar una pieza histórica vinculada al edificio municipal y mantenerla accesible para vecinos y visitantes, incluso después de haber modernizado el sistema que permite que las campanas vuelvan a sonar.

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