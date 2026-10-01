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01 OCT 2026|

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Se facilitará conexión a red y terreno para la atracción industrial del Nudo Mudéjar de Andorra

VÍDEO. El ITJ escucha la petición de DGA y reforzará la red para que lleguen más proyectos. El Ejecutivo promoverá la construcción de naves para facilitar la llegada de empresas

Camila Ortiz Tomaselli01 10 2026

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Nuevos pasos en el proceso de adjudicación del Nudo Mudéjar y la ansiada reindustrialización de Andorra seis años después del cierre de la Central Térmica. El Instituto para la Transición Justa (dependiente del Gobierno central) reforzará la red de distribución del Nudo para que puedan conectarse más proyectos industriales que generen empleo. Además, el Gobierno de Aragón continuará trabajando para atraer al mayor número de iniciativas e invertirá fondos para la construcción de naves industriales que faciliten la llegada de dichas empresas.

Estas son las principales conclusiones que se obtienen de la reunión que se mantuvo este juves en Andorra a petición del Ejecutivo autonómico y a la que también asistieron miembros del Instituto para la Transición Justa, así como una nutrida representación de ayuntamientos y agentes sociales y empresariales de la zona. Fue un encuentro que se realizó a puerta cerrada de los medios de comunicación, pero que tuvo una valoración «muy positiva» por parte de las administraciones implicadas.

«Quiero ser prudente porque llevamos un chasco encima importante, pero nunca es tarde si la dicha es buena (...) Si a partir de ahora colaboramos todos podemos sacar esto adelante», valoró Rafa Guía, alcalde de Andorra.

La reunión de este jueves suponía la segunda visita del ITJ al territorio en el transcurso de tan solo 15 días, reflejo de la necesidad de soluciones que demanda el territorio. En ese sentido, el proceso de adjudicación de los 937 megavatios liberados tras el varapalo de Endesa continúa avanzando «de forma satisfactoria».

La consulta pública para presentar alegaciones se cerró el pasado 22 de septiembre y a la misma se presentaron 20 alegaciones que ahora se están analizando para lanzar la orden definitiva. «Lo que se nos ha trasladado es que valoremos a los proyectos más maduros y eso haremos. Tienen que ser iniciativas que lleguen acompañadas de compromisos socioeconómicos y laborales», defendió Judit Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa. El proceso de adjudicación, cabe recordar, se realizará por concurrencia competitiva libre.

El ITJ mantiene sus plazos y confía en publicar la orden oficial antes de finales de año para «tener las primeras propuestas de adjudicación en la primavera de 2027 hasta agotar capacidad». Entre los nombres más sonados de empresas interesadas a optar a la energía está el fondo danés CIP del Proyecto Catalina, aunque por ahora no trascienden más detalles.

El refuerzo a la red, una oportunidad

Es en este camino cuando entra en juego el refuerzo de la red de distribución por parte del ITJ, una medida que solicitaba el Gobierno de Aragón y que ha sido escuchada. Concretamente, la nueva planificación eléctrica incorporará una posición de apoyo a la red de distribución en la subestación Mudéjar 400 kV. Y esta nueva infraestructura permitirá habilitar puntos de conexión adicionales en la red para desarrollar nuevas industrias y proyectos.

Este cambio colocará a la zona y al Nudo Mudéjar «en una posición muy ventajosa para poder atraer proyectos que en otro momento habría sido más difícil». «Aragón es objeto de deseo para el sector industrial, pero tenemos algunas restricciones que vienen fundamentalmente por la escasez de puntos de conexión. Ahora esto cambia», afirmó Eva Valle, consejera de Economía del Gobierno de Aragón.

En ese sentido, la consejera confirmó el interés de sectores industriales potentes en generación de empleo, aunque sin entrar en más detalle. «Muchas veces, por motivos de confidencialidad, no sabemos quién es el inversor último hasta el final. Pero quiero asegurarles que hay agua en la piscina», concretó. Otras fuentes consultadas reiteran que lo centros de datos quedarían inicialmente descartados, aunque «todo está abierto».

Desde el Ejecutivo también se ha detectado que muchas de las iniciativas que podrían tener un interés en el territorio solicitan llegar a zonas industriales «ya construidas». Por ello, también se está explorando el uso de fondos FITE para identificar ubicaciones y proveer naves que faciliten su llegada.

Al refuerzo de la red eléctrica, además, hay que sumar el lanzamiento de unas nuevas convocatorias de ayudas a proyectos de inversión empresarial desde el ITJ, dotadas con 45 millones, que estarán exclusivamente destinadas a zonas de Transición Justa.

Mesa de trabajo periódica

Como acuerdo de la reunión también se estableció la puesta en marcha de una mesa de trabajo periódica entre el ITJ, Gobierno de Aragón y Ayuntamientos para seguir trabajando de forma conjunta. El objetivo es poder reunirse en un plazo aproximado de tres meses para analizar avances. «Hemos sido capaces de mantener un diálogo muy constructivo entre todas las administraciones», valoraron los implicados.

El objetivo compartido es poder adjudicar la energía para que la llegada de empresas que generen empleo sea una realidad «cuanto antes». Especialmente, si se tiene en cuenta la pérdida de más de 1.500 habitantes que se ha producido solo en Andorra tras el cierre de la Central Térmica. «El territorio no puede esperar. Andorra y su comarca componen una zona eminentemente industrial, y lo que tenemos que crear es lo mismo que había. Es lo que demanda la gente y lo que propiciaría que quien ha tenido que salir vuelva al territorio y quien ya viva aquí, pueda quedarse», sentenció el alcalde de Andorra.

Tras la reunión, representantes del Gobierno e ITJ acompañaron al alcalde para conocer los polígonos andorranos, el PEAN y de la Estación. Entre los presentes estaban la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés, y el director general de - Internacionalización, Javier Camo, quien reiteró que «los proyectos de inversión necesitan naves grandes y energía y eso es lo que buscamos poner a disposición de los inversores».

Sin novedades de Endesa

De forma paralela a la adjudicación del Nudo también debería seguir avanzando el proyecto energético que Endesa sí realizará en el territorio, de tan solo 406 megavatios frente a los 1.800 previstos, así como su plan socioeconómico asociado. No obstante, hasta la fecha no han trascendido detalles. La COMARCA preguntó ayer a la directora del Instituto para la Transición Justa sobre esta cuestión, a lo que trasladó «el compromiso de volver a visitar la zona con la compañía para ofrecer más detalles». La eléctrica, por su parte, declinó realizar más declaraciones.

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