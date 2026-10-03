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03 OCT 2026|

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Alertan de estafas telefónicas sobre cambios en la compañía de internet en el Bajo Aragón: «El precio que me pedían no dejaba de subir»

Los delincuentes buscan los datos bancarios de las víctimas haciéndoles creer que la empresa con la que tienen contratado el servicio de Wi-Fi va a cortar durante varios meses en la zona

Los delincuentes llaman por teléfono para informar que se va a cortar la conexión a internet./ L.C.
Los delincuentes llaman por teléfono para informar que se va a cortar la conexión a internet./ L.C.

Marina Monreal03 10 2026

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Varios vecinos han denunciado intentos de estafas telefónicas relacionadas con las compañias de servicio de internet. Los delincuentes buscan los datos bancarios de las víctimas haciéndoles creer que la empresa con la que tienen contratado el servicio de Wi-Fi va a cortar durante varios meses en la zona del Bajo Aragón. Los afectados sostienen que la única alternativa que ofrece la supuesta compañia es contratar un paquete notablemente más caro y presionar a las víctimas asegurandoles que el servicio que ahora tiene dejará de estar operativo en apenas unos días.

«Me decían que habían roto la relación con su servidor general que es Movistar. Me estuvieron llamado durante toda la tarde hasta cuatro personas diferentes que me iban ofreciendo condiciones distintas para cambiar de compañia pero cuando les decía que necesitaba internet suficiente para el ordenador el precio no dejaba de subir», apunta uno de los afectados.

En este caso, la trampa se descubrió cuando el afectado empezó a comparar precios. «Como el precio no me convencía comparé con otras operadoras, me decidí por la que me ofrecía mejor precio y cuando estaba a punto de formalizar el contrato me pidieron que llamara a mi empresa original para preguntar si tenía permanencia, cuando hice esa llamada me dijeron que no había ningún cambio y que era una estafa», explica el afectado.

Los expertos recomiendan que en caso de recibir una llamada sospechosa el primer paso siembre debe ser contrastar la información recibida con la propia compañia que el usuario tiene contratada para descartar que se trata de una estafa y, en caso de que la estafa se llegue a conseguir, contantar con el banco lo antes posible para limitar los prejuicios

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