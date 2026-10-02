Casi 2.000 agricultores y ganaderos reciben 9,4 millones de las ayudas para maquinaria agraria del Plan Renove

Un total de 1.966 agricultores y ganaderos se van a beneficiar de las ayudas para la renovación de maquinaria agrícola del Plan Renove 2026 por casi 9,5 millones de euros en el conjunto de las tres líneas convocadas. El plazo de presentación de solicitudes terminó el pasado 15 de septiembre y se han aceptado 2.100, de las que 1.966 cuentan con disponibilidad de fondos.

Se estima, con cifras aun provisionales, que las ayudas concedidas han propiciado una inversión total en compra de nueva maquinaria de superior a 42 millones de euros, con lo que éstas representan el 22 % del gasto total realizado por los agricultores y ganaderos beneficiarios.

El Plan Renove 2026 ha mantenido las tres líneas de inversión de la última convocatoria: sembradoras de siembra directa (3 millones de euros de presupuesto), resto de maquinaria (5 millones de euros) y equipos de agricultura de precisión (1,55 millones de euros).

Agricultura de precisión

Esta última línea, que se introdujo por primera vez en la edición anterior, ha crecido un 55 %, lo que refleja la apuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la agricultura de precisión al facilitar el acceso a la tecnología que permite un mayor ajuste y uso racional de los insumos. El número desolicitudes de esta línea se ha incrementado un 87 %, muy por encima del 16 % del crecimiento del conjunto del Plan Renove.

Los equipos subvencionados incluyen sistema de autoguiado, de adaptación de maquinaria para trabajo variable, kit de adaptación ISOBUS y, como novedad, los robots agrícolas -se ha subvencionado uno-.

Como en 2025, el equipo de agricultura de precisión más demandado ha sido el sistema de autoguiado, que prácticamente ha doblado su número, con 706 solicitados y 1.411.660,38 euros de ayuda concedida. Esto demuestra el interés del sector en la transición a la agricultura 4.0.

Sembradoras y resto de maquinaria

Como en las pasadas convocatorias, a la cabeza de las máquinas que más subvención van a recibir se encuentran las sembradoras de siembra directa, al disponer de una línea de ayudas propia, aunque se aprecia un descenso significativo en el número de solicitudes y en el total de la ayuda. Cabe destacar que el número de beneficiarios que adquieren trituradoras y equipos para la aplicación de productos fitosanitarios supera en esta ocasión a los de sembradoras de siembra directa, lo que refleja el impulso de la renovación de estos equipos.

Esta nueva distribución de las ayudas se explica por el menor presupuesto para la línea resto de máquinas, que se ha agotado, lo que no ha permitido movilizar las solicitudes en reserva de la línea de ayudas de sembradoras de siembra directa.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación considera que "esta convocatoria ha conseguido su objetivo, al propiciar la incorporación al parque de maquinaria agrícola de unidades modernas, dotadas de las últimas tecnologías, más respetuosas con el medio ambiente, más eficaces, seguras y ergonómicas".

Distribución por comunidades autónomas

Las ayudas se han repartido entre todas las comunidades autónomas, excepto las insulares. Esto se debe a la posibilidad de adquirir sin achatarramiento los equipos de agricultura de precisión y el menor desembolso que supone. Como en años anteriores, Castilla y León se sitúa a la cabeza, con 1048 unidades y prácticamente cinco millones de euros de subvención, y destaca la adquisición de sembradoras directas. A continuación se sitúan Aragón y Castilla-La Mancha, con 350 y 130 unidades, respectivamente.