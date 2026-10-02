Actualizado 18:43

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

02 OCT 2026|

Actualizado 18:43

Valderrobres forma a una docena de vecinos para actuar ante situaciones de emergencia

Las jornadas, organizadas por el Ayuntamiento y la Comarca del Matarraña, han combinado contenidos teóricos y ejercicios prácticos sobre prevención, primeros auxilios y logística de emergencias

Imagen del grupo de vecinos que se han formado durante las jornadas en Valderrobres / Comarca Matarraña
Imagen del grupo de vecinos que se han formado durante las jornadas en Valderrobres / Comarca Matarraña

Jesús Burgos02 10 2026

Comentar

Actualidad

Doce personas de Valderrobres, Cretas, Torre del Compte y Horta de Sant Joan han completado las primeras ‘Jornadas de preparación ante situaciones de emergencia’, organizadas conjuntamente por el Ayuntamiento de Valderrobres y la Comarca del Matarraña. 

La formación, impartida por la asociación DEERCOM (Desastres y Emergencias - Equipos de Respuesta Comunitaria), se ha desarrollado durante los dos últimos fines de semana de septiembre con el objetivo de dotar a los participantes de conocimientos y herramientas para prevenir riesgos y saber cómo actuar ante diferentes situaciones de emergencia.

La iniciativa ha tenido un carácter teórico-práctico y ha abordado diferentes aspectos relacionados con la preparación tanto a nivel individual como familiar y comunitario. Los participantes han podido conocer pautas de actuación y poner en práctica los conocimientos adquiridos mediante distintos ejercicios.

Prevención y actuación

Entre los contenidos trabajados se encuentra la identificación de riesgos en el hogar y la elaboración de un plan familiar de actuación ante emergencias. Las sesiones también han prestado atención a la ayuda a personas con discapacidad y a las medidas de seguridad que deben adoptarse ante incendios domésticos.

Los participantes siguiendo una clase práctica durante las jornadas en Valderrobres / Comarca Matarraña
Los participantes siguiendo una clase práctica durante las jornadas en Valderrobres / Comarca Matarraña

Durante el segundo fin de semana de las jornadas, la formación se centró en los primeros auxilios, con el aprendizaje y aplicación de diferentes técnicas y ejercicios prácticos. La última sesión estuvo dedicada a la logística de emergencias, incluyendo aspectos relacionados con la gestión de recursos y la preparación de un kit de emergencia.

Posible extensión al resto de la comarca

Al finalizar las jornadas, los doce participantes han recibido un certificado de asistencia. Desde la organización se hace una valoración positiva de esta primera edición, que ha permitido reunir a vecinos de diferentes municipios del territorio.

A partir de las opiniones y valoraciones recogidas entre los propios participantes, el Ayuntamiento de Valderrobres y la Comarca del Matarraña estudiarán la posibilidad de extender esta formación a otros municipios de la comarca. El objetivo es aumentar progresivamente el número de personas que cuentan con conocimientos básicos para reaccionar y prestar ayuda ante una situación de emergencia.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

La residencia Fundación Grupo Arcoíris de Valderrobres cumple un año con sus 67 plazas ocupadas

El centro celebra este jueves su primer aniversario con una jornada de puertas abiertas, música y actividades para residentes y familias

1

La residencia Fundación Grupo Arcoíris de Valderrobres cumple un año con sus 67 plazas ocupadas

Manuel Siurana y Antón Borraz, reconocidos en los Premios de Persona Mayores de Aragón por su trayectoria y compromiso social

El historiador de Valderrobres recibe el premio a la Trayectoria Personal y el médico rural calandino, el de Compromiso Social, en los galardones que entrega el Gobierno de Aragón

Comentar

Manuel Siurana y Antón Borraz, reconocidos en los Premios de Persona Mayores de Aragón por su trayectoria y compromiso social

El Matarraña reclama fondos para reparar las balsas contra incendios y cubrir las vacantes de APNs

La Comarca se reúne con la Dirección General de Medioambiente para abordar la ampliación de la campaña de extinción a seis meses y la ejecución de los trabajos de prevención...

Comentar

El Matarraña reclama fondos para reparar las balsas contra incendios y cubrir las vacantes de APNs

Una empresa andaluza pide permiso para buscar zonas para almacenar CO₂ en el subsuelo del Bajo Aragón-Caspe

La zona a investigar comprende una zona de casi 18.000 hectareas de extensión que afecta a los términos municipales de Caspe, Maella, Fabara y Nonaspe

Comentar

Una empresa andaluza pide permiso para buscar zonas para almacenar CO₂ en el subsuelo del Bajo Aragón-Caspe

Denuncian a un hombre por disparar a un gato en Oliete: «Hace falta más conciencia contra el maltrato animal»

El SEPRONA se encuentra investigando los hechos. La asociación del cuidado de gatos local pide más apoyo y reitera que no es la primera vez que estos animales sufren actos...

Comentar

Denuncian a un hombre por disparar a un gato en Oliete: «Hace falta más conciencia contra el maltrato animal»

Casi 2.000 agricultores y ganaderos reciben 9,4 millones de las ayudas para maquinaria agraria del Plan Renove

Las subvenciones están dirigidas a la adquisición de material nuevo con las últimas tecnologías, más respetuosas con el medio ambiente y seguras

Comentar

Casi 2.000 agricultores y ganaderos reciben 9,4 millones de las ayudas para maquinaria agraria del Plan Renove
Periódico del Bajo Aragón Histórico