Valderrobres forma a una docena de vecinos para actuar ante situaciones de emergencia

Doce personas de Valderrobres, Cretas, Torre del Compte y Horta de Sant Joan han completado las primeras ‘Jornadas de preparación ante situaciones de emergencia’, organizadas conjuntamente por el Ayuntamiento de Valderrobres y la Comarca del Matarraña.

La formación, impartida por la asociación DEERCOM (Desastres y Emergencias - Equipos de Respuesta Comunitaria), se ha desarrollado durante los dos últimos fines de semana de septiembre con el objetivo de dotar a los participantes de conocimientos y herramientas para prevenir riesgos y saber cómo actuar ante diferentes situaciones de emergencia.

La iniciativa ha tenido un carácter teórico-práctico y ha abordado diferentes aspectos relacionados con la preparación tanto a nivel individual como familiar y comunitario. Los participantes han podido conocer pautas de actuación y poner en práctica los conocimientos adquiridos mediante distintos ejercicios.

Prevención y actuación

Entre los contenidos trabajados se encuentra la identificación de riesgos en el hogar y la elaboración de un plan familiar de actuación ante emergencias. Las sesiones también han prestado atención a la ayuda a personas con discapacidad y a las medidas de seguridad que deben adoptarse ante incendios domésticos.

Los participantes siguiendo una clase práctica durante las jornadas en Valderrobres / Comarca Matarraña

Durante el segundo fin de semana de las jornadas, la formación se centró en los primeros auxilios, con el aprendizaje y aplicación de diferentes técnicas y ejercicios prácticos. La última sesión estuvo dedicada a la logística de emergencias, incluyendo aspectos relacionados con la gestión de recursos y la preparación de un kit de emergencia.

Posible extensión al resto de la comarca

Al finalizar las jornadas, los doce participantes han recibido un certificado de asistencia. Desde la organización se hace una valoración positiva de esta primera edición, que ha permitido reunir a vecinos de diferentes municipios del territorio.

A partir de las opiniones y valoraciones recogidas entre los propios participantes, el Ayuntamiento de Valderrobres y la Comarca del Matarraña estudiarán la posibilidad de extender esta formación a otros municipios de la comarca. El objetivo es aumentar progresivamente el número de personas que cuentan con conocimientos básicos para reaccionar y prestar ayuda ante una situación de emergencia.