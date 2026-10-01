Manuel Siurana y Antón Borraz, reconocidos en los Premios de Persona Mayores de Aragón por su trayectoria y compromiso social

El Bajo Aragón Histórico vuelve a estar presente en los Premios Personas Mayores Comunidad Autónoma de Aragón 2026. El Gobierno de Aragón ha reconocido a dos figuras estrechamente vinculadas al territorio: Manuel Siurana Roglán, de Valderrobres, distinguido en la modalidad de Trayectoria Personal, y Antonio Ramón Borraz Ariño, natural de Calanda, premiado en la categoría de Compromiso Social.

Los galardones han sido entregados este jueves 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, en un acto celebrado en la Sala Goya del Edificio San Pedro Nolasco de Zaragoza, con la presencia del consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco.



Nolasco ha defendido durante el acto la necesidad de reconocer “la labor de aquellos que cuidan a todas las personas mayores” y ha destacado que los premiados son un ejemplo de trayectorias que merecen ser reconocidas por su contribución a la sociedad.

Manuel Siurana, una vida ligada al patrimonio del Matarraña

El reconocimiento a Manuel Siurana Roglán pone en valor una trayectoria dedicada a la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural de Valderrobres y de la comarca del Matarraña. Natural de Valderrobres, Siurana es historiador del arte y profesor de Secundaria. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en ámbitos como la iconografía, el arte, la demografía y la economía, desarrollando una intensa labor investigadora y divulgativa vinculada especialmente al territorio.

Actualmente es director de la Fundación Valderrobres Patrimonial Asunción Tomás Foz, desde donde continúa trabajando en la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de la capital del Matarraña. También forma parte de la junta directiva de los Foros de la Concordia y del Patronato de la Fundación Vicenciana.

El Gobierno de Aragón destaca en la concesión del premio su “trayectoria ejemplar de servicios a la sociedad a través de la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural de Valderrobres y la comarca del Matarraña”.

Antón Borraz, 37 años de medicina rural

El segundo reconocimiento recae en Antonio Ramón Borraz Ariño, conocido como Antón Borraz, médico rural natural de Calanda, cuya trayectoria profesional ha estado marcada por la atención cercana a los habitantes de los pequeños municipios del territorio.

Borraz ejerció como médico rural durante 37 años, entre 1976 y 2013, comenzando su carrera en Alcorisa el 18 de octubre de 1976 y pasando posteriormente por diferentes localidades. Su trabajo estuvo caracterizado por una relación estrecha con sus pacientes y con las comunidades en las que desarrolló su labor. El Gobierno de Aragón le ha concedido el Premio Personas Mayores en la modalidad de Compromiso Social, por su “trayectoria ejemplar de compromiso humano, solidaridad y atención a quienes más lo necesitan como médico rural”.

El compromiso con los mayores en el medio rural

Durante su intervención, Nolasco también ha puesto el acento en la necesidad de que las personas mayores puedan continuar viviendo en sus pueblos y ha destacado iniciativas del Gobierno de Aragón como las Casas del Mayor, el Teléfono del Mayor o la guía contra el maltrato a las personas mayores.

El vicepresidente ha asegurado que estas actuaciones pretenden contribuir a que quienes viven en el medio rural puedan permanecer en sus localidades también durante la vejez. Asimismo, ha señalado que en los últimos cuatro meses se han impulsado “de una manera u otra” 150 plazas de residencias para personas mayores.

Nolasco ha vinculado estas políticas con el espíritu de los premios entregados este jueves: reconocer a quienes trabajan en favor de las personas mayores y de la sociedad. “Espero que los premiados se sientan halagados y vean reconocida la trayectoria que han tenido”, ha afirmado al finalizar su intervención.

Dos trayectorias vinculadas al territorio

Los reconocimientos a Siurana y Borraz ponen el foco en dos ámbitos diferentes, pero estrechamente relacionados con el medio rural: la conservación del patrimonio y el servicio a las personas. En el caso de Siurana, el galardón reconoce décadas de investigación y divulgación del patrimonio cultural del Matarraña. En el de Borraz, su dedicación durante casi cuatro décadas a la medicina rural y a la atención directa de los vecinos de los pequeños municipios.

Junto a ellos, el Gobierno de Aragón ha distinguido a Ángel Val Pradilla, exgerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con el premio al Mérito Profesional, y a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ), reconocida por su labor en beneficio del colectivo de las personas mayores. Los premios tienen como objetivo reconocer y visibilizar la influencia y las aportaciones de las personas mayores en diferentes ámbitos de la sociedad aragonesa.