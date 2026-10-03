Más de 250 expertos dan vida a un Congreso de Humanismo que descubre un nuevo hito sobre Alcañiz

Más de 250 expertos internacionales se han reunido durante esta semana en Alcañiz para disfrutar del VII Congreso de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. La cita, organizada por el Instituto de Estudios Humanísticos (IEH), buscaba homenajear en esta edición a uno de sus grandes maestros, José María Maestre, quien precisamente ha dado a conocer en su clausura un nuevo hito para la capital bajoaragonesa, "cuna del humanismo".

El teatro municipal se ha llenado durante cada una de las ponencias que se han sucedido esta semana, sobre todo este sábado. Había expectativas por parte de los presentes, ya que esta no era la primera vez que Maestre asombraba al público con sus investigaciones ligadas a Alcañiz. Este mismo año el experto ya constantó en una conferencia como las pinturas murales góticas del Castillo de Alcañiz representan episodios relacionados con la conquista de Gibraltar en 1309 y que, por lo tanto, lo que hasta entonces se concebía como una montaña, es en realidad el Peñón del Estrecho.

Ahora, el experto ha querido dar a conocer un nuevo avance de su investigación, el cual demuestra de manera rotunda que la batalla pintada en el atrio no tiene que ver con la batalla de Santa María del Puig, previa a la toma de Valencia, y como se creía hasta ahora, sino que en realidad representa en realidad la muerte de Guzmán el Bueno, primer señor de Sanlúcar de Barrameda.

Se trata de la cuarta entrega del proyecto de descodificación en el que Maestre y el IEH llevan trabajando durante más de 15 años. «Lo que tiene Alcañiz es una representación realizada por personas vinculadas a quienes estuvieron presentes. Y esto es importante no solo para la ciudad, sino también para Gibraltar. Antes se pensaba que determinados elementos podían corresponder al siglo XVI, pero esta investigación apunta en otra dirección», ha reiterado.

El teatro se llenó de público en el último día del congreso / C.O.

Maestre, además, ha insistido en la lectura religiosa detrás de las pinturas y la satisfacción que este descubrimiento genera tras tantos años de trabajo. «Haber podido llegar a estas conclusiones a través de Alcañiz hace que la ciudad entre con nombre propio en una historia vinculada a Gibraltar, Gaucín, Málaga, Sevilla y León».

El hallazgo histórico ha servido como broche de oro a un congreso que buscaba homenajear a la figura de Maestre. Sus tres hijos le han dedicado unas palabras que despertaron el aplauso e incluso la risa del público. El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, también ha trasladado su agradecimiento hacia la labor del experto. "Eres parte de nuestra ciudad. Comenzaste tus investigaciones hace 50 años y ahora sigues descubriendo parte de nuestra historia que, si no fuera por ti, seguiría oculta", ha sentenciado Estevan.

Maestre, que ha defendido que el reconocimiento debe ser "de todos", ha querido agradecer el apoyo de su mujer, Mercedes, "sin la cual nada sería posible". "Reconocer el esfuerzo de todos, de la propia ciudad de Alcañiz, y también de todas las alcaldías, sin dejar a ninguna", ha afirmado. No obstante, el avance de esta historia no culmina aquí. Maestre también ha aprovechado el congreso para avanzar que su próxima entrega sobre las pinturas, la quinta, llegeará "muy pronto".