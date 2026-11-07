La Orquesta de Cámara del Bajo Aragón abre sus ensayos al público en la iglesia de Capuchinos de Alcañiz

La iglesia de Capuchinos aspira a convertirse en un centro de actividades sociales en Alcañiz. Con esta premisa, la Orquesta de Cámara del Bajo Aragón ha celebrado unos ensayos abiertos al público este sábado por la mañana en el enclave. La finalidad de la jornada ha sido dar a conocer todo lo que hay detrás de una agrupación musical de estas características.

Para ello, Miguel Gorriz, el director de la orquesta, ha ido explicando su papel, cómo es dirigir al conjunto de músicos y qué significa cada acción que él realiza con la batuta. Además, el público también ha tenido la oportunidad de experimentar la figura del director de orquesta. Un niño del público se ha mostrado voluntario para dirigir la orquesta. «Aquí tenemos un futuro director de orquesta», ha asegurado Gorriz.

No ha sido la única intervención del público porque, para cerrar el pase, han podido elegir entre una polca y un villancico. «El villancico no lo hemos ensayado todavía; esta será la primera vez que lo toquemos todos juntos», ha comentado Gorriz entre risas. «Seguro que cometemos fallos, pero para eso están los ensayos».

Un centenar de vecinos han acudido a la cita para conocer de primera mano los entresijos de una orquesta musical. «La verdad es que ha sido divertido conocer el papel del director de orquesta», decía una de las participantes. «Yo no tengo mucha idea de música, y ha sido muy interesante conocer la estructuración de una partitura», comentaba un oyente. La jornada ha contado con tres pases de 45 minutos de duración, a las 11.00, las 12.00 y las 13.00.

Además, los asistentes han podido disfrutar de unas pastas y un café en el tiempo de descanso. En el exterior, había una exposición del encuentro de dibujantes que tuvo lugar en el mes de julio. Entonces, los asistentes vinieron a Capuchinos y delinearon la iglesia. Hoy, las obras se han expuesto al público.

La iglesia aspira a ser centro de actividad social

«Este edificio estaba en muy mal estado y en esta legislatura hemos decidido trabajar en él para aprovecharlo porque es un espacio al que se le puede sacar mucho provecho», ha explicado el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcañiz, Carlos Andreu. Por ello, esta jornada ha marcado el inicio de un nuevo punto de encuentro de actividades sociales en la ciudad.

«En 2028 va a cumplir 400 años de antigüedad. Coincidiendo con ese aniversario, sería bueno recuperarlo para todo Alcañiz y para todo el Bajo Aragón en su conjunto». Por ello, Andreu seguirá trabajando para mejorar este espacio con los recursos disponibles. Actividades musicales, culturales, teatro, conferencias e incluso actividades privadas de empresas es lo que plantea el edil. «Queremos que sea polivalente y que cualquier asociación que quiera, pueda sacarle provecho».