Gelée de hierba Luisa con melón, yogur y menta

Ingredientes
Para la gelée de hierba Luisa:
- 500 ml de agua
- 15 g de hojas de hierba Luisa (fresca o seca)
- 60 g de azúcar
- El zumo de 1/2 limón
- 6 hojas de gelatina neutra (o 10 g en polvo)
Para el melón y el acompañamiento:
- 1 melón (tipo piel de sapo o cantalupo)
- 125 g de yogur natural o griego
- 1 cucharadita de miel o azúcar (opcional)
- 6-8 hojas de menta fresca
Preparación
- Preparación de la gelée: Hidratar las hojas de gelatina en un recipiente con agua fría durante unos 5 a 10 minutos. Mientras tanto, poner a calentar los 500 ml de agua en un cazo hasta que empiece a hervir. Retirar del fuego, añadir las hojas de hierbaluisa, tapar y dejar infusionar durante 10 minutos.
- Cuajado de la gelée: Colar la infusión caliente para retirar las hojas. Añadir el azúcar y el zumo de limón, removiendo bien hasta que el azúcar se disuelva por completo.
- Escurrir bien las hojas de gelatina hidratadas e incorporarlas a la infusión caliente, mezclando hasta su total disolución. Verter el líquido en un molde rectangular desmoldable o fuente de modo que quede un grosor de aproximadamente 1,5 a 2 cm.
- Dejar templar y reservar en el frigorífico un mínimo de 3 o 4 horas hasta que esté completamente firme.
- Preparación del melón y la salsa: Con la ayuda de un vaciador de fruta (sacabolas), extraer bolitas de la pulpa del melón y reservarlas en frío. Para la salsa de acompañamiento, picar finamente las hojas de menta fresca y mezclarlas homogéneamente en un bol junto con el yogur natural (y el toque de miel o azúcar si se desea).
- Montaje del plato: Una vez que la gelée esté firme, desmoldar y cortar la gelatina en dados pequeños. Repartir en cuatro copas o platos hondos las bolitas de melón y los dados de gelée de hierbaluisa de manera alternativa. Justo antes de servir, salsear por encima con la mezcla de yogur y menta.