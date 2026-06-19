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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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19 JUN 2026|

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Gelée de hierba Luisa con melón, yogur y menta

RECETA. Un postre fresquito para la ola de calor

Gelée de hierba Luisa con melón, yogur y menta./ Manuel Barrau
Gelée de hierba Luisa con melón, yogur y menta./ Manuel Barrau

La COMARCA19 06 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

Para la gelée de hierba Luisa:

  • 500 ml de agua
  • 15 g de hojas de hierba Luisa (fresca o seca)
  • 60 g de azúcar
  • El zumo de 1/2 limón
  • 6 hojas de gelatina neutra (o 10 g en polvo)

    Para el melón y el acompañamiento:

  • 1 melón (tipo piel de sapo o cantalupo)
  • 125 g de yogur natural o griego
  • 1 cucharadita de miel o azúcar (opcional)
  • 6-8 hojas de menta fresca

Preparación

  • Preparación de la gelée: Hidratar las hojas de gelatina en un recipiente con agua fría durante unos 5 a 10 minutos. Mientras tanto, poner a calentar los 500 ml de agua en un cazo hasta que empiece a hervir. Retirar del fuego, añadir las hojas de hierbaluisa, tapar y dejar infusionar durante 10 minutos.
  • Cuajado de la gelée: Colar la infusión caliente para retirar las hojas. Añadir el azúcar y el zumo de limón, removiendo bien hasta que el azúcar se disuelva por completo.
  • Escurrir bien las hojas de gelatina hidratadas e incorporarlas a la infusión caliente, mezclando hasta su total disolución. Verter el líquido en un molde rectangular desmoldable o fuente de modo que quede un grosor de aproximadamente 1,5 a 2 cm.
  • Dejar templar y reservar en el frigorífico un mínimo de 3 o 4 horas hasta que esté completamente firme.
  • Preparación del melón y la salsa: Con la ayuda de un vaciador de fruta (sacabolas), extraer bolitas de la pulpa del melón y reservarlas en frío. Para la salsa de acompañamiento, picar finamente las hojas de menta fresca y mezclarlas homogéneamente en un bol junto con el yogur natural (y el toque de miel o azúcar si se desea).
  • Montaje del plato: Una vez que la gelée esté firme, desmoldar y cortar la gelatina en dados pequeños. Repartir en cuatro copas o platos hondos las bolitas de melón y los dados de gelée de hierbaluisa de manera alternativa. Justo antes de servir, salsear por encima con la mezcla de yogur y menta.

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