El deporte alcañizano ha vuelto a demostrar su vertiente más solidaria con la celebración de la segunda edición del Peluchazo Solidario, una iniciativa organizada conjuntamente por Balonmano Alcañiz y el Club Voleibol Kasalkas a beneficio de la Fundación AMASOL. Ambas entidades deportivas han unido esfuerzos para impulsar una recogida de peluches destinada a llevar la ilusión de la Navidad a los niños y niñas de las familias atendidas por esta organización.

La actividad convirtió la pista deportiva en el escenario de una particular lluvia de peluches, con la participación de numerosas familias que quisieron aportar su granito de arena a esta causa benéfica. Una jornada en la que la solidaridad fue la gran protagonista y que permitió demostrar que el deporte también puede convertirse en una herramienta de apoyo social.

Foto de familia entre el Balonmano Alcañiz y el Club Voleibol Kasalkas este fin de semana / Cedida

El objetivo de esta campaña es recoger juguetes para que los menores de las familias acompañadas por AMASOL a lo largo del año puedan recibir regalos. Para ello, los participantes han contribuido con peluches que tendrán una segunda vida y que permitirán llevar alegría a otros hogares durante las próximas fiestas navideñas.

Una iniciativa que une deporte y solidaridad

La colaboración entre Balonmano Alcañiz y Volei Kasalkas ha permitido dar continuidad a una propuesta que alcanza su segunda edición y que busca implicar tanto a los deportistas como a sus familias y al conjunto de la sociedad alcañizana.

La mecánica de la actividad es sencilla: aportar peluches que ya no se utilizan y lanzarlos a la pista en una lluvia simbólica que representa el compromiso colectivo con quienes más lo necesitan. De esta manera, los juguetes recogidos podrán tener una nueva utilidad y contribuir a que ningún niño de las familias beneficiarias se quede sin regalos.

La entidad beneficiaria de esta campaña es la Fundación AMASOL, una organización que trabaja con familias monoparentales y reconstituidas, ofreciendo acompañamiento y diferentes servicios de apoyo para atender sus necesidades. La fundación también cuenta con presencia en Alcañiz, donde presta sus servicios en la calle Mayor 2. De esta manera, la iniciativa impulsada por los dos clubes deportivos contribuye a apoyar la labor que desarrolla la entidad en el propio territorio.