Ingredientes
- 4 muslos de pavo
- Aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
- Un puñado de setas trompeta de los muertos (frescas o deshidratadas)
- 8 ciruelas pasas sin hueso
- 1 cebolla, 1 puerro y 2 dientes de ajo
- 1 vaso de cerveza
- Agua o caldo suave y sal
Preparación
- Si las setas son deshidratadas, ponlas a hidratar en agua templada durante veinte minutos y escúrrelas.
- Sala los muslos de pavo y dóralos en una cazuela con un chorro de aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón. Retíralos y resérvalos.
- En ese mismo aceite, sofríe a fuego suave la cebolla, el puerro y el ajo bien picaditos hasta que estén tiernos.
- Incorpora de nuevo los muslos de pavo, añade las trompetas de los muertos y las ciruelas sin hueso, y vierte la cerveza.
- Deja evaporar el alcohol un par de minutos, cubre ligeramente con agua o caldo y guisa tapado a fuego lento unos cuarenta y cinco minutos, hasta que la carne esté muy tierna.