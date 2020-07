Gregorio Briz: «Hay que utilizar el tren para conseguir restablecer los servicios perdidos durante el estado de alarma»

Hay una gran preocupación en el territorio del Bajo Aragón Histórico (especialmente comarcas afectadas como Bajo Aragón-Caspe o Bajo Martín) en cuanto a esta línea en concreto.

Lo sabemos, y es entendible. A nosotros también nos preocupa y lo hemos hecho saber. Este es un servicio público importante porque vertebra el territorio: comunica a los pueblos con la ciudad y viceversa. Lo que ha ocurrido es que una vez finalizado el estado de alarma Renfe tendría que ir implantando los servicios tal y como estaban antes de la pandemia. Algo que está haciendo de una forma muy paulatina, de forma semanal y dependiendo de la demanda. Es un asunto económico.

¿Esto qué quiere decir?

Lo que hacen es reanudar las líneas cuando llegan a una oferta del 52%, la de Zaragoza-Caspe-Barcelona apenas roza el 30%. ¿Qué hacemos nosotros como Gobierno de Aragón? Nos hemos puesto en contacto con Renfe hace unas tres semanas y les he comunicado que hay una necesidad y una reivindicación y que es algo urgente que esto se vuelva a reimplantar. Es verdad que me dijeron que lo iban a valorar pero desde entonces no hemos visto cambios. Yo he hablado personalmente con alcaldes y representantes de las zonas afectadas, e incluso con representantes de Renfe de Aragón, e incluso de Madrid. Nos dicen que la competencia es del Gobierno de Aragón porque pagamos 44 millones de euros al año para ofrecer ese servicio a los ciudadanos. Yo puedo exigir que se cumpla nuestro contrato pero solamente de la línea Caspe-Fayón, que es la «expedición» que financiamos, pero no la de Zaragoza-Caspe, en la que no tenemos ninguna potestad.

¿Entonces qué le queda por hacer?

He enviado una carta pidiendo que, en la medida de lo posible, retomen esas «expediciones» contratadas por Gobierno de Aragón (como Huesca-Jaca, Caspe-Lleida, o Caspe-Fayón) y he reclamado que se puedan reimplantar a la mayor brevedad las que no competen al contrato de Aragón. Estas son todas las acciones que he hecho como representante del Gobierno de Aragón (y seguiré haciendo mientras la situación no cambie).

Chunta Aragonesista, partido al que pertenece, también está reclamando la reactivación de estos servicios.

Efectivamente. Soy secretario de relaciones institucionales y políticas de CHA. A través de nuestro socio político Compromís, en el Senado de España, vamos a presentar una serie de preguntas al Director General de Renfe para que sepa la reivindicación, ya no solo como gobierno aragonés, sino también como partido representante de la comunidad autónoma. Y en eso estamos: es difícil por la situación económica (y sanitaria en casos de comarcas como la de Caspe) y los déficits en el uso del transporte público. Estaremos muy atentos por la respuesta que nos den.

¿Qué podemos hacer como ciudadanos?