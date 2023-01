Guimerá se alza como el primer español en la segunda prueba del mundial de Super Enduro y acaricia el podio

El piloto valderrobrense Raúl Guimerá logró una cuarta posición en la segunda carrera del Campeonato del Mundo de SuperEnduro 2023 que se disputó el sábado en la ciudad alemana de Riesa. El matarrañense se quedó a tan solo un punto de lograr la tercera posición en la categoría junior. Sin embargo fue el primer español en clasificarse en la categoría Junior y mantiene la cuarta posición en la general. De este modo el de Valderrobres logra mantenerse entre los 5 primeros del mundo, objetivo que se marcó al inicio del mundial. Tras el resultado de Alemania el propósito de Guimerá será ahora acabar entre los 3 primeros en la próxima carrera del Campeonato del Mundo que se disputará el mes que viene en Budapest.

«Estoy muy satisfecho porque ha sido un muy buen resultado. Ha sido una lástima quedarme a tan solo un punto del tercero, pero creo que estamos haciendo las cosas bien y se ha visto que puede ser posible alcanzar el podio a lo largo de este mundial», explicó Guimerá. Asimismo, el de Valderrobres finalizó segundo y tercero respectivamente en dos de las mangas finales que se disputaron durante la prueba. «Ha sido un trazado muy trialero y en el cual me he visto muy cómodo. A pesar de las buenas sensaciones que me llevo, voy a trabajar para pulir alguna cosa y obtener un mejor resultado», añadió. El piloto corre este año con una Sherco de dos tiempos.

Hungría, Francia, Israel y de nuevo Polonia completarán el calendario del Mundial cuya fecha prevista de finalización es el 18 de marzo. Guimerá compatibilizará el Campeonato del Mundo de SuperEnduro con el trial y con el Enduro Extremo. Cabe recordar que el del Matarraña, entre su amplio palmarés, se proclamó Campeón de España de Hard Enduro hace ahora justo un año.