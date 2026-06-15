Izan Edo firma una brillante séptima plaza en el Campeonato de Europa de Triatlón

Izan Edo volvió a demostrar que es una de las grandes promesas del triatlón español al lograr una meritoria séptima posición en el Campeonato de Europa de Triatlón, disputado este fin de semana en Tarragona. El turolense completó una actuación sobresaliente marcada por una espectacular capacidad de reacción que le permitió remontar desde los puestos más retrasados de la clasificación hasta finalizar entre los diez mejores triatletas del continente.

"Tocó luchar de principio a fin", señala el protagonista. Y es que la prueba no comenzó de la mejor manera para Edo. Tras el segmento de natación, el aragonés se encontraba lejos de las posiciones de cabeza, situado en torno al puesto cuarenta de una competición que reunió a más de sesenta participantes de primer nivel europeo. Sin embargo, lejos de acusar el golpe, comenzó una progresiva recuperación durante el tramo ciclista.

El recorrido sobre dos ruedas, desarrollado en el circuito urbano de Tarragona, resultó especialmente exigente por el ritmo impuesto por los favoritos y los continuos cambios de estrategia. En ese escenario, Edo supo gestionar sus esfuerzos para ir ganando posiciones de forma constante hasta acercarse al grupo de los veinte mejores antes de afrontar la carrera a pie. "Nos pusimos en el mono del trabajo y conseguimos alcanzar al primer grupo", explica Edo.

Fue entonces cuando llegó su mejor versión. El triatleta firmó uno de los parciales más destacados del segmento de carrera, superando rivales kilómetro tras kilómetro hasta situarse en la lucha por las posiciones de honor. "Corriendo intenté remontar todas las posiciones posibles. Al final, si no recuerdo mal, cacé a tres personas de la fuga", detalla el atleta turolense. Finalmente cruzó la línea de meta en séptima posición, a poco más de un minuto del vencedor, el británico Oliver Conway, que se proclamó campeón de Europa en su debut en la categoría élite.

El resultado confirma el excelente momento de forma de Edo, que llegaba a Tarragona después de dejar muy buenas sensaciones en las Series Mundiales de Yokohama, donde logró una destacada decimotercera plaza frente a algunos de los mejores especialistas del mundo. "Estoy muy contento con la carrera y, sobre todo, tener a toda la familia animando y ver cómo el público español se volcaba con los corredores", concluye.

Camino a Los Ángeles 2028

Además del prestigio deportivo, el Campeonato de Europa suponía una importante oportunidad para sumar puntos en el camino hacia la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese sentido, el séptimo puesto refuerza la progresión del deportista turolense y le consolida como uno de los nombres a seguir dentro del triatlón nacional e internacional.

La actuación de Edo también contribuyó al notable papel de la delegación española, que logró situar a tres representantes entre los diez primeros clasificados de una de las competiciones más exigentes del calendario continental. Un nuevo paso adelante para un triatleta que continúa creciendo y que en Tarragona volvió a demostrar que puede competir de tú a tú con la élite europea.