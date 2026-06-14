Conoce a los estudiantes del Bajo Aragón Histórico con mejor nota en la PAU

Los estudiantes que han obtenido las mejores calificaciones en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este año se han convertido en los protagonistas de una convocatoria marcada por el esfuerzo, la constancia y los nervios propios de unas pruebas decisivas para su futuro académico. Tras conocerse los resultados, los alumnos del Bajo Aragón Histórico que han alcanzado las notas más altas han compartido sus primeras impresiones, explicando cómo afrontaron los exámenes, qué estrategias siguieron durante los meses de preparación y cuáles son ahora sus aspiraciones universitarias.

Las excelentes calificaciones logradas reflejan no solo el trabajo realizado durante el curso, sino también la capacidad de gestionar la presión de unas pruebas que cada año reúnen a miles de estudiantes. Con expedientes brillantes y resultados destacados en la PAU, estos jóvenes encaran ahora una nueva etapa en la universidad, donde esperan continuar desarrollando las vocaciones que les han llevado a situarse entre los mejores de la promoción.

Ainara Romero, IES Bajo Aragón, 13,506: «Me impactó porque no me esperaba para nada esos resultados»

La alumna del IES Bajo Aragón ha conseguido un 13,506 en la PAU, convirtiéndose en la tercera mejor nota de la provincia de Teruel. Ainara Romero conoció el resultado mientras estaba de viaje de fin de curso en Salou y reconoce que la noticia le sorprendió por completo: «Me impactó porque no me esperaba para nada esos resultados».

La joven explica que hubo pruebas sobre las que tenía dudas. «Hay algún examen que pensaba que me había salido mal y luego resultó que me fue mejor», señala. Respecto a la preparación, destaca el trabajo realizado en el instituto mediante exámenes tipo PAU, lo que hizo que en los días previos solo tuviera que repasar contenidos ya trabajados.

Aunque todavía no tiene completamente cerrado su futuro académico, Ainara se inclina por estudiar Ingeniería Electrónica y Automática en la Universidad de Zaragoza. Explica que siempre le han interesado la tecnología, las matemáticas y las ciencias, y reconoce que no tener la presión de necesitar una nota muy alta para acceder a la carrera le ayudó a llegar más tranquila a los exámenes.

Esther Miguel, IES Pablo Serrano, 13,216: «Pensaba que algún examen me había salido peor y no me esperaba ser la mejor nota»

La alumna del IES Pablo Serrano de Andorra ha conseguido la mejor calificación de su centro en la PAU al alcanzar un 13,216 sobre 14. Un resultado que recibió con sorpresa, ya que reconoce que no esperaba situarse en lo más alto de su promoción: «Había bastantes expedientes muy buenos y no me esperaba ser la mejor».

Uno de los momentos más complicados fue el examen de Biología. «Salí bastante descontenta», recuerda Miguel, aunque finalmente fue una de las pruebas en las que obtuvo mejor resultado. Para preparar la PAU, apostó por la organización y por realizar exámenes de otros años, una fórmula que le permitió conocer mejor el formato y los criterios de corrección.

Con la nota ya en la mano, Esther Miguel tiene prácticamente asegurado el acceso a Medicina en Zaragoza, una carrera que tenía clara desde el principio. «Ahora, al ver la nota, lo más seguro es que sí que entre», explica. Como consejo a futuros estudiantes, anima a tener claro el objetivo, asumir el sacrificio y recordar que «no todo son los estudios».

Martín Vives, IES Matarraña, 12,02: «Es muy importante estar tranquilo y hacer el examen como cualquier otro»

Martín Vives ha obtenido la mejor calificación de la PAU en el IES Matarraña con una nota de 12,02 sobre 14. El estudiante de Bachillerato Científico reconoce que vivió con cierta inquietud el momento de conocer los resultados: «No quería mirarlas porque si iban mal iba a ponerme triste».

Aunque al comienzo de Bachillerato se había marcado objetivos muy ambiciosos, Martín asegura sentirse satisfecho con el resultado conseguido. Para él, los nervios pueden influir mucho en unas pruebas tan decisivas, por lo que insiste en la importancia de mantener la calma: «Si consigues estar tranquilo, yo creo que es de lo más importante».

El joven también pone en valor el papel del IES Matarraña en el que asegura, se ha sentido acompañado por profesores y compañeros. De cara al próximo curso, tiene previsto estudiar el doble grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia en Lleida, una opción que une su interés por el deporte y la salud.

Marcos Galloso, IES Fernando Lázaro Carreter, 12,83: «Me pilló de sorpresa. Quiero estudiar Medicina en Zaragoza"

Marcos Galloso ha obtenido la mejor calificación de la PAU en el IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas con una nota de 12,83 sobre 14. El estudiante reconoce que recibió el resultado con sorpresa: «No me lo esperaba porque tenía una compañera que también se lo había currado mucho».

El joven explica que la preparación específica para la PAU se concentró en las últimas semanas, ya que durante el curso había trabajado para mantener una buena media de Bachillerato. En los momentos de mayor agobio, intentaba desconectar saliendo con amigos o yendo al gimnasio: «Estar todo el día en casa yo no podía».

Galloso tiene claro desde hace años que quiere estudiar Medicina, preferiblemente en Zaragoza. También reflexiona sobre los retos de la sanidad en el medio rural y considera que la falta de personal es un problema importante: «Con un poco más de personal creo que se podría arreglar y sería mejor para todos».

Pablo Balaguer, IES Mar de Aragón de Caspe, 13,36: «El 90% del trabajo se hace a lo largo del curso»

Pablo Balaguer ha conseguido la mejor calificación de la PAU en el IES Mar de Aragón de Caspe con una nota de 13,36 sobre 14. El estudiante explica que, tras consultar sus resultados y compararlos con los de algunos compañeros, ya intuía que podía haber obtenido la nota más alta del centro.

El joven asegura que, aunque los nervios siempre están presentes, la clave para afrontar la PAU está en el trabajo diario: «El 90% del trabajo se hace a lo largo del curso». Por ello, aconseja a los futuros estudiantes no descartar temario, asistir a clase y mantener las materias al día para que las semanas previas sean más llevaderas.

Con la nota ya asegurada, Pablo iniciará el próximo curso Medicina en la Universidad de Zaragoza. Aunque también valoró Enfermería o Psicología, finalmente se ha decantado por la carrera que tenía en mente desde hace años. De cara al futuro, no descarta regresar al medio rural: «Soy de pueblo, me gusta más el pueblo que la ciudad de momento».