El Chiprana culmina la remontada en Jaca y logra un histórico ascenso a Regional Preferente

El Chiprana Club de Fútbol ya es oficialmente equipo de Regional Preferente. El conjunto del Bajo Aragón-Caspe certificó este domingo un histórico ascenso tras superar una durísima eliminatoria frente al Jacetano, que llegó a acariciar el salto de categoría después de remontar la desventaja de la ida. No obstante, los chipranescos reaccionaron a tiempo para llevar el encuentro a la prórroga y lograr el 2 a 2 para sellar su ascenso.

La eliminatoria tuvo todos los ingredientes de una gran final. Ante una grada repleta en Jaca, el Jacetano salió decidido a darle la vuelta al marcador y apenas necesitó dos minutos para igualar la eliminatoria. Marcos Cerdán aprovechó un rechace del guardameta Luis Leyk para hacer el 1 a 0 y desatar la ilusión entre la afición local. "El partido comenzó como nadie quería", señala Pascual Barriendos, presidente del Chiprana.

La situación se complicó para el Chiprana en el segundo tiempo. Los locales dominaron y generaron ocasiones hasta lograr ponerse por delante en la eliminatoria con un tanto de Miguel Aso a falta de veinte minutos para la conclusión del tiempo reglamentario. "Los primeros treinta minutos sufrimos mucho por la intensidad del rival. Estuvimos dominados y metidos en nuestro campo", reconoce el máximo responsable del club chipranesco.

Sin embargo, los pupilos de José Piazuelo volvieron a demostrar la fortaleza competitiva que les ha acompañado durante toda la temporada. Cuando peor lo tenía, el equipo encontró el camino hacia la remontada. Hugo Rafales recortó distancias en el minuto 80 tras una acción a balón parado y devolvió el equilibrio a la eliminatoria.

Una prórroga para la historia

El tanto cambió por completo la dinámica del encuentro. El Jacetano pasó de verse en Preferente a tener que afrontar una prórroga llena de nervios y tensión. Y fue ahí donde apareció el golpe definitivo del conjunto chipranesco. "Con el segundo gol ya dábamos la eliminatoria a su favor, pero en vez de venirnos abajo, sacamos fuerzas de donde parecía que no había", destaca el presidente.

Nada más comenzar el tiempo extra, Carlos Soler aprovechó una falta lateral para firmar el 2 a 2 con un remate de cabeza que silenció el Oroel y colocó al Chiprana nuevamente por delante en el cómputo global. El tanto obligaba a los locales a marcar de nuevo, pero el conjunto bajo aragonés supo gestionar la ventaja con oficio y experiencia.

Los últimos minutos estuvieron marcados por la tensión, las protestas y hasta cinco expulsiones en el banquillo local, reflejo de lo mucho que había en juego. Incluso el colegiado tuvo que detener el juego y marcharse a vestuarios hasta que no llegó una patrulla de la Policía Local para reanudar el partido. El Jacetano buscó hasta el final un gol que le devolviera la esperanza, mientras que el Chiprana defendió con orden y sacrificio un resultado que valía un ascenso.

Afición y jugadores celebrando el ascenso sobre el césped / Chiprana C. F.

Tras el pitido final llegó la explosión de alegría de los jugadores y aficionados desplazados desde Chiprana, conscientes de la magnitud del logro conseguido. El equipo del Bajo Aragón-Caspe consigue el premio del ascenso a Regional Preferente, poniendo el broche de oro a una temporada 2025/2026 para el recuerdo.