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17 OCT 2026|

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Herido grave un ciclista de 16 años tras ser atropellado por un autobús de la línea Caspe-Zaragoza en Sástago

El menor ha sido trasladado en helicóptero del 112 al Hospital Clínico de Zaragoza y se investigan las causas del accidente. Los seis pasajeros del autobús y su conductor han resultado ilesos

Autobús de la línea Caspe-Zaragoza atropella a un ciclista de 16 años en Sástago / Guardia Civil
Autobús de la línea Caspe-Zaragoza atropella a un ciclista de 16 años en Sástago / Guardia Civil

La COMARCA17 10 2026

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ActualidadSucesos

Un ciclista de 16 años ha resultado herido grave este mediodía tras ser atropellado por un autobús de la línea regular Caspe-Zaragoza cuando circulaba por carretera, en el término municipal de Sástago.

El accidente se ha producido sobre las 12.00 horas en la carretera A-221, a la altura del punto kilométrico 14,4. El joven ha tenido que ser evacuado en un helicóptero del servicio de emergencias 112 al Hospital Clínico de Zaragoza debido a la gravedad de sus heridas.

En el autobús viajaban seis pasajeros, además del conductor, que han resultado ilesos. La Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) de Zaragoza investiga las causas del atropello.

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