HIFE refuerza la conexión entre Alcañiz y Zaragoza con nuevas salidas a primera hora para facilitar los desplazamientos al trabajo

HIFE pondrá en marcha el próximo lunes, 19 de octubre, dos nuevas expediciones entre Zaragoza y Alcañiz, una en cada sentido, para facilitar los desplazamientos laborales entre ambas localidades y los municipios del recorrido.

La ampliación responde inicialmente a la demanda de profesionales del Hospital de Alcañiz que residen en Zaragoza y necesitan llegar a su centro de trabajo a primera hora. Asimismo, atiende las peticiones de personas que trabajan en Zaragoza y tienen su residencia en Alcañiz, Híjar o Quinto.

De Zaragoza a Alcañiz, con llegada al nuevo hospital a las 7:48

La nueva expedición saldrá de la Estación Intermodal de Zaragoza a las 6:15, con paradas en la avenida de Cesáreo Alierta a las 6:25 y 6:26. Pasará por Quinto a las 6:55, Azaila a las 7:05 e Híjar a las 7:15. En Alcañiz, llegará a la avenida de Zaragoza, junto a Senante, a las 7:45 y al nuevo Hospital de Alcañiz a las 7:48. El recorrido finalizará a las 7:50 en la avenida de Aragón con avenida del Maestrazgo.

De Alcañiz a Zaragoza, con llegada a la Estación Intermodal a las 7:45

En sentido Zaragoza, la nueva expedición partirá de Alcañiz a las 6:15, con paradas en la avenida de Aragón con avenida del Maestrazgo y en la avenida de Zaragoza, junto a Senante. Pasará por Híjar a las 6:45, Azaila a las 6:55 y Quinto a las 7:05. La llegada a Zaragoza está prevista a las 7:35 en la avenida de Cesáreo Alierta y a las 7:45 en la Estación Intermodal.

Ambas expediciones circularán de lunes a viernes y se incorporarán a la oferta existente de la línea Zaragoza–Alcañiz. Con este refuerzo, HIFE adapta sus servicios a las necesidades de movilidad laboral del territorio y amplía las alternativas de transporte público para los desplazamientos cotidianos.