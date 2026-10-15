Presentan alegaciones para frenar la reactivación de 3 parques eólicos en el Matarraña y Bajo Aragón-Caspe

El proyecto eólico impulsado por Capital Energy y que contempla la reactivación de tres parques eólicos en Mazaleón, Valjunquera, Valdealgorfa y Maella ha recibido alegaciones de Gent del Matarranya, Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y del Grupo de Estudio y Protección de los Ecosistemas Catalanes-Ecologistas de Cataluña (GEPEC-EdC).

La tramitación de este proyecto ya fue rechazada por el Ministerio en 2025 y en julio de este año Capital Energy presentó otra versión con cambios en la implantación de las instalaciones. Se podían presentar alegaciones durante los 30 días hábiles siguientes tanto particulares como instituciones.

Desde GEPEC-EdC advierten de posibles afecciones a espacios naturales protegidos, especies amenazadas y corredores ecológicos, además de denunciar deficiencias en la documentación ambiental presentada por los promotores. Sostienen que las instalaciones previstas podrían afectar a varios espacios integrados en la Red Natura 2000. Según la entidad, uno de los tramos de la línea de alta tensión atravesaría directamente una zona protegida, mientras que otros discurrirían por corredores naturales utilizados por la fauna.

Otra de las principales críticas se centra en la documentación ambiental. GEPEC-EdC denuncia que los trabajos más recientes sobre avifauna y murciélagos todavía no estaban disponibles cuando se elaboró el estudio de impacto ambiental sometido a exposición pública. A su juicio, esta circunstancia impidió que la ciudadanía y las entidades interesadas dispusieran de toda la información necesaria para valorar los efectos del proyecto y presentar sus observaciones con plenas garantías.

Detalles del proyecto

El macroparque eólico de Capital Energy en el Matarraña ya había generado una gran contestación social cuando se quiso implantar en el Matarraña y Bajo Aragón Caspe en 2021. Ahora la nueva propuesta contempla tres parques eólicos, con una potencia conjunta de 239,15 megavatios y un total de 36 aerogeneradores.

El parque Paucali se situaría íntegramente en Maella, con nueve aerogeneradores y una potencia de 63 megavatios. Por su parte, Arlo contaría con diez molinos y 65,25 megavatios, distribuidos entre los términos municipales de Valdealgorfa, Mazaleón y Valjunquera. El tercer parque, Céfiro, sumaría otros 17 aerogeneradores y 110,9 megavatios, ubicados en los municipios de Mazaleón y Valjunquera.

A estas instalaciones se añadirían las infraestructuras necesarias para transportar la electricidad hasta Ascó ( Tarragona). El proyecto incluye cuatro subestaciones eléctricas y distintas líneas de alta tensión que también afectarían a distintos municipios de la provincia de Tarragona como Caseres, Batea, Vilalba dels Arcs, La Pobla de Massaluca, La Fatarella y Ascó. El expediente incluye asimismo instalaciones eléctricas en Flix.

Un proyecto rechazado en 2025

La tramitación de estos parques se remonta a 2021 cuando los promotores sometieron a información pública una propuesta inicial formada por cuatro instalaciones. En un primer momento, Capital Energy promovió un macroparque de 84 aerogeneradores con una potencia total de 504 MW que fue disminuyendo hasta quedarse en la mitad (42 molinos y 252 MW). Durante los años siguientes, el proyecto experimentó modificaciones y reducciones de tamaño hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica emitió en 2025 una Declaración de Impacto Ambiental Desfavorable.

Ahora el expediente se encuentra en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y de solicitud de autorización administrativa previa. Se calcula que pasaría más de un año para su resolución.