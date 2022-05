Hermanas Gazulla: «Esperamos poder estar en Maella toda nuestra vida»

Las hermanas Lorena y Sandra Gazulla son el claro ejemplo de apostar por vivir en el pueblo, y, además, de hacerlo para salir «ganando por goleada». En este caso, ellas no han decidido venir de fuera pero sí han tomado la decisión de quedarse. Ambas han pasado prácticamente la totalidad de sus vidas en Maella y esperan «poder continuar haciéndolo toda su vida» porque consideran que es un lugar tranquilo y acogedor en el que ver crecer a sus hijos. Prueba de ello es que durante los últimos tiempos la saga de los Gazulla en Maella se ha ido ampliando de forma considerable.

Sandra, ingeniera informática de profesión, teletrabaja desde su pueblo, aunque se ve obligada a desplazarse a Reus (Tarragona) dos veces por semana. Sin embargo, asegura tener toda su vida en Maella lo que le compensa los viajes semanales de ida y vuelta. «Aquí tengo a mi pareja y a mis hijos. Cuando tengo que ir a Reus por trabajo me voy muy temprano (sobre las 6.30) y vuelvo por la tarde«, explica Sandra. Y como para no… en la localidad del Bajo Aragón-Caspe le esperan Yoel, su pareja, y sus dos hijos: Marc, que cumplirá 3 añitos en mayo, y la peque, Valeria, que apenas tiene cuatro meses.

Por su parte, Lorena, es la cuarta generación de peluqueras en la saga familiar. Trabaja junto a su madre y vive con su marido Marcos. Lea, la bebé del matrimonio, cumplió un año en noviembre. «Maella es un gran lugar para vivir, yo siempre he estado aquí. Me fui un tiempo fuera a estudiar pero volvía todos los fines de semana. Sinceramente no me veo viviendo en otro lugar«, termina la maellana.