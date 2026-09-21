Los hologramas se apoderan de Oliete en la final del Holo Rural IA Challenge

Imágenes flotando en el aire tomaron este sábado las calles de Oliete, y los causantes fueron los diez jóvenes finalistas del Holo Rural IA Challenge. Llegaron al municipio con vídeos creados con Inteligencia Artificial y los proyectaron a través de mochilas holográficas 3D, explorando así nuevas formas de contar qué es y qué puede llegar a ser el medio rural.

La jornada, organizada por el Centro Despertadores Rurales Inteligentes en el marco de Vidas Interconectadas y Aragón Despierta Futuro, concluyó con tres proyectos premiados. El reto desarrollado por Academia de Inventores planteaba explorar el potencial de los proyectores holográficos portátiles como herramienta para la promoción cultural y turística de los municipios rurales, combinando inteligencia artificial, creatividad audiovisual y narrativa cultural.

De las propuestas recibidas, diez fueron seleccionadas por su creatividad y originalidad para participar en la final de Oliete. La mañana comenzó con actividades de Inteligencia Artificial y una primera experiencia con las mochilas holográficas. Los participantes pudieron ver cómo sus creaciones salían de la pantalla para convertirse en imágenes 3D proyectadas en las calles. Después, cada finalista presentó su propuesta ante sus compañeros y el jurado.

Posteriormente, la tecnología dio paso al territorio. Los participantes visitaron las instalaciones de Apadrinaunolivo.org, recorrieron un olivar centenario recuperado y conocieron la almazara y otros espacios del proyecto. La visita permitió explicar cómo la recuperación de los olivos abandonados se ha convertido en una herramienta para generar empleo, dinamizar la economía local y crear nuevas oportunidades en el medio rural.

Mochila del Holo Rural IA Challenge. / Apadrinaunolivo.org

La jornada terminó con el fallo del jurado y la entrega de premios, que quedaron repartidos entre las tres provincias. El primer premio fue para la propuesta de Aday Moreno Alonso, de 10 años y natural de Trasmoz; el segundo fue para Eric Bastarós Abansés, de 13 años y vecino de la localidad oscense de Villalangua; y el tercero, para Bastian Luzón Sagardoy, de 10 años y de Albarracín.

«Conseguir que la gente de la ciudad venga al pueblo y descubra el medio rural gracias a la tecnología es increíble. Unir la Academia de Inventores y Apadrinaunolivo.org con Holo Rural IA demuestra que la innovación sirve para conectar personas, dar vida al campo y crear un futuro con oportunidades», señaló Miguel Almarza, coordinador de Academia de Inventores.

Por qué en Oliete

La sede no fue casual. Oliete lleva años funcionando como laboratorio de innovación rural, y desde 2021 el Centro Despertadores Rurales Inteligentes ha añadido a ese ecosistema un espacio físico de coworking, formación y encuentro abierto al talento, impulsado por la ONG Apadrinaunolivo.org con el apoyo social de Amazon.

La jornada conecta con el trabajo de fondo del centro. A través de Vidas Interconectadas, Despertadores Rurales Inteligentes selecciona y acompaña proyectos empresariales con impacto positivo en Teruel, Huesca y Zaragoza con formación especializada, asesoramiento legal, contable y fiscal, mentorías con profesionales de referencia, licencias de herramientas digitales y materiales para acondicionar espacios de trabajo.

Uno de estos proyectos es Holoturismo, impulsado por el escritor e investigador Óscar Sipán, que utiliza hologramas, podcast y códigos QR para crear nuevas experiencias de turismo cultural en municipios rurales.

Lo que para los finalistas fue una jornada de experimentación tecnológica, "para proyectos como Holoturismo representa ya una vía para transformar la tecnología en nuevas formas de contar y descubrir los pueblos".

La jornada "pone de manifiesto la capacidad del medio rural para convertirse también en un espacio de innovación, aprendizaje y desarrollo de nuevos proyectos". Desde Oliete, Despertadores Rurales Inteligentes trabaja para conectar emprendedores, profesionales, entidades y nuevas generaciones con las oportunidades que ofrece el territorio, dentro del movimiento Aragón Despierta Futuro, que ya alcanza a más de 45 municipios de las tres provincias aragonesas.