Fayón inaugurará cuatro viviendas para trabajadores del sector turístico antes de final de año y Beceite otras seis en 2027

Fayón tendrá listas antes de que termine el año cuatro viviendas públicas destinadas a trabajadores del sector turístico, mientras que Beceite contará con otras seis durante el primer trimestre de 2027. Son las previsiones anunciadas por el Gobierno de Aragón dentro del programa ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’, que contempla la construcción de 468 viviendas en 44 municipios de la comunidad.

La promoción de Fayón forma parte de las 28 viviendas que el Ejecutivo autonómico prevé finalizar antes de terminar 2026, junto a las nueve de Broto y las quince de Boltaña. En Beceite, las seis viviendas previstas concluirán durante los primeros meses de 2027, según el calendario trasladado este lunes por el presidente aragonés, Jorge Azcón.

Viviendas para trabajadores del turismo

Las viviendas estarán destinadas a profesionales vinculados a la actividad turística, como camareros, cocineros, recepcionistas o trabajadores de otros servicios relacionados con este sector. El objetivo es facilitar que estos trabajadores puedan residir en los propios municipios donde desarrollan su actividad.

Azcón ha señalado que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los factores que condicionan la capacidad de las empresas turísticas para contratar y mantener trabajadores. “Podemos atraer visitantes, abrir hoteles o llenar restaurantes, pero si las personas que trabajan en esos establecimientos no encuentran una vivienda que puedan pagar, tendremos un problema”, ha explicado.

Las bases para que los trabajadores puedan optar a estas viviendas se publicarán en octubre, según ha avanzado el presidente, con la previsión de que el proceso pueda concluir durante el primer trimestre del próximo año.

468 viviendas en 44 municipios

Las actuaciones de Fayón y Beceite se integran en un programa que, tras las primeras 23 viviendas ya finalizadas en Villanúa, contempla otras 445 viviendas en 43 municipios aragoneses. En total, en el Bajo Aragón Histórico se contemplan también viviendas en las comarcas del Matarraña y el Maestrazgo. Concretamente en Valderrobres (18 viviendas), Cretas (14), La Fresneda (8), Calaceite (6), Mirambel (5), Cantavieja (4) y Fuentespalda (4).

Después de las promociones que se completarán este año en Broto, Boltaña y Fayón, durante el primer trimestre de 2027 está previsto que terminen también las viviendas de Beceite y Gúdar. Más adelante, hacia mediados del próximo año, concluirán las actuaciones previstas en Jaca y Aínsa.

El Gobierno de Aragón defiende que el crecimiento turístico debe ir acompañado de vivienda para las personas que trabajan en estos municipios. “Cuidar a los trabajadores del turismo es cuidar la industria del turismo”, ha afirmado Azcón.