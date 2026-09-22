DGA reclama en sus alegaciones al Nudo Mudéjar la «máxima flexibilidad» para atraer proyectos industriales a Andorra

El Gobierno de Aragón ha presentado alegaciones a la nueva orden que regulará el acceso a la capacidad del Nudo Mudéjar de Andorra para exigir al Ministerio de Transición Ecológica la "máxima flexibilidad para atraer industria y empleo a la zona". Así lo ha anunciado este martes, último día del plazo para recurrir la orden, la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle; quien considera que, en el contexto actual, es necesario añadir capacidad de consumo a la zona porque “creemos que de esta manera se puede crear empleo y actividad”.

El proceso de adjudicación de la energía continúa a la espera cuando ya han pasado seis años desde el cierre de la Central Térmica andorrana. Inicialmente, era Endesa la empresa que tenía que desarrollar ese plan de futuro para la Villa Minera. No obstante, su proyecto se vio gravemente reducido por cuestiones medioambientales y ahora mantienen en marcha una pequeña parte de su plan energético inicial, con 265 megavatios de los 1.800 previstos. El MITECO mantenía hasta este martes abierta la futura orden para que se pudieran presentar alegaciones y espera poder publicarla de forma oficial en el BOE a principios de 2027. Será entonces cuando las empresas podrán empezar a presentar proyectos.

Desde el Gobierno de Aragón se considera que la capacidad ahora liberada "debe aprovecharse al máximo y lo antes posible, en particular, asegurando cuanto antes la habilitación de una posición de distribución que permita suministrar energía a nuevos proyectos industriales que quieran implantarse en el territorio". "De este modo, una infraestructura concebida inicialmente en el marco de la transición energética y del proceso de cierre de la Central Térmica de Andorra puede convertirse también en un elemento tractor para la implantación de nuevas actividades productivas, inversión y empleo en los municipios afectados”, plantea la consejera de Economía.

La consejera ha destacado asimismo que el Gobierno “está trabajando en identificar los cuellos de botella para poder solucionarlos y hacer que proyectos que buscan ubicación elijan estas comarcas. Para ello vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance como el Fondo de Transición Justa o el FITE”.

En este sentido, el Gobierno de Aragón explica que la capacidad de consumo que finalmente quede disponible pueda destinarse a una posición de distribución, mediante una orden de la Secretaría de Estado de Energía o su incorporación a la Planificación de la Red de Transporte 2026-2030.

Desde el departamento de Economía, Competitividad y Empleo se considera que la reasignación de capacidad no debe limitarse a recuperar la generación eléctrica vinculada al cierre de la central, sino que debe servir para impulsar una nueva etapa de desarrollo económico del territorio.

Por ello, propone, además, que los proyectos industriales que se implanten en los municipios incluidos en el ámbito de transición justa sean considerados Proyectos Estratégicos de Inversión, con el objetivo de agilizar su tramitación.

Asimismo, el Ejecutivo aragonés subraya que los proyectos energéticos sean declarados prioritarios, así como que se incorpore “una mayor flexibilidad en relación con las tecnologías susceptibles de concurrir al procedimiento, permitiendo también la consideración de proyectos basados, por ejemplo, en tecnologías de almacenamiento reversible, cuando éstos contribuyan de forma efectiva al cumplimiento de los objetivos de transición justa asociados al Nudo Mudéjar 400 kV”.

Finalmente, el Gobierno de Aragón ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica que la futura orden “incorpore la creación de una Comisión de Seguimiento del Nudo de Transición Justa Mudéjar 400 kV, con participación de la Administraciones General del Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades locales implicadas”.

Una comisión que impulsa el Gobierno de Aragón y que “constituye un espacio de trabajo y coordinación con los municipios afectados, agentes sociales e Instituto de Transición Justa”. Tras una primera reunión el 16 de junio para constatar la necesidad de un órgano de estas características, el Gobierno de Aragón ha convocado un nuevo encuentro el 1 de octubre.