El incendio forestal que se ha extendido a cuatro pueblos del Matarraña ya ha calcinado más de 300 hectáreas

El incendio forestal declarado este domingo en Peñarroya de Tastavins y que ha avanzado hacia Ráfales, Fuentespalda y Monroyo ha calcinado ya unas 300 hectáreas, según la primera estimación del Gobierno de Aragón. El ejecutivo autonómico confía en que la disminución del viento durante este lunes favorezca las tareas de extinción, cuyo desarrollo se evaluará en la reunión del CECOPI prevista para las 8.30 de la mañana. No obstante, los efectivos terrestres continuarán trabajando durante la noche para frenar el avance, incluidos los bulldozers, y a primera hora está previsto un refuerzo del operativo con seis medios de Gobierno de Aragón y del MITECO.

El consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha señalado que el incendio sigue siendo "preocupante", aunque la situación ha mejorado respecto a las primeras horas de la tarde, cuando las fuertes rachas de viento complicaron enormemente las labores de extinción. En estos momentos, la prioridad es contener el flanco derecho para impedir que el fuego cruce un barranco y penetre en la masa forestal de los Puertos de Beceite.

Según las primeras investigaciones, el origen del incendio no habría sido un rayo ni una cosechadora, sino que podría estar relacionado con trabajos realizados en una explotación agrícola de la zona, aunque las causas siguen bajo investigación.

Durante la jornada se ha movilizado un amplio operativo con medios del Gobierno de Aragón, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Comunidad Valenciana, la BRIF y la Unidad Militar de Emergencias (UME). También fueron desalojadas varias masías, un hotel y una boda con una veintena de asistentes italianos, además de enviarse un mensaje Es-Alert a la población para que permaneciera en sus viviendas hasta recibir instrucciones.

Se ha instalado un Puesto de Mando Avanzado en el Santuario Virgen de la Fuente en Peñarroya de Tastavins. Preocupaba el fuerte viento de primera hora de la tarde, aunque ha diminuido algo su intensidad. Por su parte, el Gobierno de Aragón ha activado Plan especial por incendios forestales (PROCINFO) en Situación operativa Nivel 2. Se recomienda evitar desplazamientos por la zona afectada, mantener la calma e informarse en fuentes oficiales.

Cabe recalcar, que algunos servicios ya se han visto afectados. La carretera permanece cortada y la recogida de residuos podría suspenderse. Además, las guarderías de varias localidades estudian cancelar su actividad en función de cómo evolucione la situación durante la madrugada.