Un tren averiado en Nonaspe bloquea la circulación ferroviaria durante más de 12 horas y obliga a trasladar a los viajeros por carretera

Un tren de pasajeros ha estado averiado durante más de 12 horas cerca de la estación de Nonaspe debido a “una incidencia técnica”. El convoy que realizaba el servicio Barcelona-Caspe sufrió en el último trayecto del martes "una avería técnica" a 100 metros de la Estación de Nonaspe, que le impidió continuar su recorrido, según explican fuentes de Renfe. Ante esta situación, los viajeros que se quedaron dentro del convoy fueron trasladados a otro tren para llegar a su destino.

La situación también afectó al tren que realizaba el trayecto en sentido contrario (Zaragoza - Mora). En este caso, no pudo pasar por Nonaspe y fueron trasladados a Mora en taxi. Durante la jornada de esta mañana de miércoles el primer tren destino Barcelona tampoco pudo partir y los viajeros han realizado en autobús el trayecto Caspe-Mora y luego han sido trasbordados a un tren hasta destino. Por su parte, los viajeros del Mora-Zaragoza han sido trasladados en taxi hasta Caspe y el trayecto Caspe-Zaragoza lo han hecho en tren.

El convoy ha sido retirado sobre las 12.00 de esta mañana, más de 12 horas después.

Una línea marcada por las averías y las quejas de los viajeros

La incidencia de este miércoles se suma a una larga lista de problemas registrados en la línea de Media Distancia Zaragoza-Caspe-Barcelona, que en los últimos meses ha acumulado interrupciones del servicio, retrasos y traslados de viajeros por carretera. Los usuarios han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de alternativas y de información ante estas situaciones.

Uno de los episodios más graves se produjo en abril de 2025, cuando 47 pasajeros permanecieron más de ocho horas atrapados en un tren entre Fayón y Nonaspe después de que un rayo dañara la catenaria. Los afectados estuvieron durante horas sin agua ni comida y llegaron a Zaragoza pasadas las 23.30, cuando tenían prevista su llegada a las 14.06. En ese caso, escucharon "un golpe en el techo", que en un primer momento no sabían a qué se debía, hasta que después el maquinista les comunicó que un rayo había partido la catenaria y, que por tanto, el tren no podía circular porque estaba sin tensión eléctrica. "Estaba en el primer vagón y el tren se quedó parado, el maquinista ya alertó que estaríamos un buen rato allí", explicaron los pasajeros.

También en diciembre de 2025, una incidencia provocada por un animal entre Nonaspe y Fayón, junto con el temporal en Tarragona, afectó a cuatro trayectos y a unos 90 viajeros. En aquella ocasión, varios usuarios denunciaron que el autobús alternativo anunciado por Renfe no llegó a Nonaspe, lo que obligó a algunas familias a trasladar en sus vehículos particulares a estudiantes que necesitaban llegar a Zaragoza. Renfe les había informado de que se iba a habilitar un autobús, que finalmente no llegó por "incompatibilidad con los autobuses escolares y la noticia les llegó sin margen de maniobra".

La línea es una de las más utilizadas por personas mayores que acuden al médico a la capital y estudiantes después de pasar el fin de semana en el pueblo. De hecho, estos últimos ya denunciaron hacinamiento y falta de espacio en el tren Barcelona-Caspe-Zaragoza. En aquella ocasión más de 50 personas permanecieron sentadas en el suelo o de pie durante casi dos horas debido a "una reorganización por necesidades del servicio", según informó Renfe.