Actualizado 10:07

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

09 OCT 2026|

Actualizado 10:07

Taco de bacalao sobre crema de alubias y tinta

RECETA. Plato de toda la vida con un Twist

Taco de bacalao sobre crema de alubias y tinta./ Manuel Barrau
Taco de bacalao sobre crema de alubias y tinta./ Manuel Barrau

La COMARCA09 10 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • 4 tacos de bacalao de 200 g cada uno.
  • 200 ml de aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón.
  • 400 g de alubias blancas cocidas y escurridas.
  • 1 diente de ajo.
  • ½ cebolla.
  • 1 rebanada pequeña de pan.
  • 200 ml de caldo de pescado.
  • 1 sobre de tinta de calamar (4–8 g).
  • Sal al gusto.
  • Perejil picado.
  • Pimentón ahumado.

Preparación

  • Bacalao. Coloca los tacos en una fuente pequeña, cúbrelos con aceite de oliva y hornéalos a 160 °C durante 6–7 minutos. Déjalos reposar en el aceite para que terminen de cocinarse.
  • Crema de alubias. Sofríe el ajo y la cebolla. Fríe el pan y májalo. Añade las alubias, el pan, la tinta y el caldo. Cocina 5 minutos, tritura hasta obtener una crema fina y pásala por un chino. Rectifica de sal y reserva caliente.
  • Emplatado. Reparte la crema en cuatro platos, coloca encima un taco de bacalao confitado y termina con perejil picado y un toque de pimentón ahumado.

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Periódico del Bajo Aragón Histórico