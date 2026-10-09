Taco de bacalao sobre crema de alubias y tinta

Ingredientes
- 4 tacos de bacalao de 200 g cada uno.
- 200 ml de aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón.
- 400 g de alubias blancas cocidas y escurridas.
- 1 diente de ajo.
- ½ cebolla.
- 1 rebanada pequeña de pan.
- 200 ml de caldo de pescado.
- 1 sobre de tinta de calamar (4–8 g).
- Sal al gusto.
- Perejil picado.
- Pimentón ahumado.
Preparación
- Bacalao. Coloca los tacos en una fuente pequeña, cúbrelos con aceite de oliva y hornéalos a 160 °C durante 6–7 minutos. Déjalos reposar en el aceite para que terminen de cocinarse.
- Crema de alubias. Sofríe el ajo y la cebolla. Fríe el pan y májalo. Añade las alubias, el pan, la tinta y el caldo. Cocina 5 minutos, tritura hasta obtener una crema fina y pásala por un chino. Rectifica de sal y reserva caliente.
- Emplatado. Reparte la crema en cuatro platos, coloca encima un taco de bacalao confitado y termina con perejil picado y un toque de pimentón ahumado.