Rigatoni con Pesto de Tronchón y Bacon

Ingredientes
• 400g rigatoni de pasta fresca
• 200g bacon en tiras
• 50g almendras fileteadas tostadas
• 80ml nata para cocinar
• Albahaca fresca, 1 diente de ajo
• 100g queso Tronchón de Teruel
• 40g almendras tostadas
• 20g pan tostado
• Aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
• Sal y pimienta
Preparación
- Pesto: Escalda la albahaca 1 minuto en agua hirviendo. Refréscala en hielo y escúrrela.
Tritúrala con el ajo, queso Tronchón, almendras tostadas, pan, sal, pimienta y aceite del Bajo
Aragón. Emulsiona con un poco de nata.
- Crujientes: Dora el bacon en una sartén. Reserva el bacon y las almendras fileteadas.
- Pasta: Cuece la pasta según el tiempo del fabricante.
- Acabado: En una sartén, vierte un chorrito de nata, pesto y la pasta. Saltea a fuego bajo.
Si se corta, añade agua de cocción para reemulsionar.
- Emplatado: Sirve los rigatoni y termina añadiendo encima el bacon y las almendras
fileteadas.