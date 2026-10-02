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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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02 OCT 2026|

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Rigatoni con Pesto de Tronchón y Bacon

RECETA. Un plato clásico con un toque de la zona

Rigatoni con Pesto de Tronchón y Bacon./ Manuel Barrau
Rigatoni con Pesto de Tronchón y Bacon./ Manuel Barrau

La COMARCA02 10 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

• 400g rigatoni de pasta fresca
• 200g bacon en tiras
• 50g almendras fileteadas tostadas
• 80ml nata para cocinar
• Albahaca fresca, 1 diente de ajo
• 100g queso Tronchón de Teruel
• 40g almendras tostadas
• 20g pan tostado
• Aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
• Sal y pimienta

Preparación

  1. Pesto: Escalda la albahaca 1 minuto en agua hirviendo. Refréscala en hielo y escúrrela.
    Tritúrala con el ajo, queso Tronchón, almendras tostadas, pan, sal, pimienta y aceite del Bajo
    Aragón. Emulsiona con un poco de nata.
  2. Crujientes: Dora el bacon en una sartén. Reserva el bacon y las almendras fileteadas.
  3. Pasta: Cuece la pasta según el tiempo del fabricante.
  4. Acabado: En una sartén, vierte un chorrito de nata, pesto y la pasta. Saltea a fuego bajo.
    Si se corta, añade agua de cocción para reemulsionar.
  5. Emplatado: Sirve los rigatoni y termina añadiendo encima el bacon y las almendras
    fileteadas.

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