Rigatoni con Pesto de Tronchón y Bacon

Ingredientes

• 400g rigatoni de pasta fresca

• 200g bacon en tiras

• 50g almendras fileteadas tostadas

• 80ml nata para cocinar

• Albahaca fresca, 1 diente de ajo

• 100g queso Tronchón de Teruel

• 40g almendras tostadas

• 20g pan tostado

• Aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón

• Sal y pimienta