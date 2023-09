Jarque: «Siempre me emociono al escuchar a la Banda de Música de Caspe, en la que toco»

¿Cuáles son sus principales aficiones?

Soy músico, por lo que la música, en general, es una vitamina esencial en mi vida. No obstante, también ocupo mi tiempo libre con otras cuestiones, como la práctica del running o el senderismo. Me gusta muchos hacer rutas por los Pirineos. Por ejemplo, subí hace poco el Aneto. Pero, también soy fan de la playa y del buceo. Además, me encanta ir a ver los partidos del C.D. Caspe. También me gusta lo relacionado con la costura, el patchwork, la moda… Todas estas aficiones me sirven como vía de relajación y de evasión, además de ser un entretenimiento.

¿Cómo es su trayectoria con la música?

Llevo unos 25 años formando parte de la Banda Municipal de Música de Caspe. Yo siempre he sido músico, aunque formaba parte de una rondalla de jota. En mi familia hay una gran tradición jotera. Y cuando dejé de bailar, seguía sintiendo la vinculación a la música y quise empezar a formar parte de la banda. Ya sabía algo de solfeo, pero todavía no tocaba ningún instrumento. Así que comencé a tocar el saxofón alto. Es un instrumento con mucha melodía y se pueden tocar infinidad de notas.

¿Ha tocado algún otro instrumento?

En la banda no, pero a lo largo de mi vida he tocado otros de los habituales en esta zona, como es el caso de la percusión con el tambor y el bombo. También he tocado la corneta, entre otros. Yo soy de la cofradía de los Dolores de Caspe, pero en mi adolescencia pertenecí a la cofradía de La Burreta. Ahí fue cuando toqué el tambor, concretamente.

¿Qué estilos musicales le gustan?

Escucho de todo, aunque es verdad que el trap y las nuevas tendencias relacionadas me gustan un poco menos. Aunque el reguetón comercial si que lo escucho y me gusta. Pero, en casa me pongo canciones de todo tipo de géneros, desde el rock, hasta los boleros o la música pop. También, por mi afición en la banda, me gusta escuchar música clásica y algunas de las melodías que tocamos. De hecho, me he desplazado en varias ocasiones a diversas ciudades a ver conciertos de grandes bandas musicales.

¿Siempre ha vivido en Caspe?

Sí. Además, siempre he tenido claro que quería vivir aquí y que mi lugar en el mundo para establecerme iba a ser este. Siempre me he sentido muy caspolina y muy orgullosa de esta ciudad y de su gente. Además, tengo que reconocer que siempre me emociono al ver la Banda de Música Municipal por las calles de la Ciudad del Compromiso. Ese sentimiento tan profundo por mi pueblo es en gran medida lo que me llevó a presentarme en las elecciones municipales.

¿Y ha salido mucho de la zona?

Me encanta viajar, me gusta mucho la playa alicantina, por ejemplo. Es una zona preciosa para pasar algún día. Pero lo que más me gusta es viajar en autocaravana. La compramos hace unos años y desde entonces he visitado diversos países europeos. He estado con este vehículo en Italia, Francia, Portugal, Suiza y Alemania.

¿Tiene próximos destinos en mente con la autocaravana?

Me gustaría visitar Países Bajos, Bélgica y otros países del norte europeo.

¿Qué es lo que más le gusta de viajar en autocaravana?