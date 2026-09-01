Jorge Egea saca a la luz 107 retratos y bocetos en barro en una inédita exposición en Alcañiz

Jorge Egea expone en Alcañiz 107 obras que saca del taller por primera vez. Bajo el título ‘Éxtasis de la materia’, esta vez Egea muestra piezas con alta carga de gestualidad y expresión en materiales como el barro y el alabastro, ambos muy ligados a la tierra bajoaragonesa. Las obras no buscan tanto la perfección como sí buscan la expresividad. El escultor reúne trabajos realizados en los últimos años, especialmente la última década, que podrán verse del 4 al 27 de septiembre en la sala de exposiciones municipal en la Glorieta de Valencia.

La exposición está organizada por el Ayuntamiento de Alcañiz con La Salle Universidad Ramón Llull de Barcelona en la que es profesor Egea, y está comisariada por Santiago Martínez. La inauguración será el viernes 4 a las 20.00 con autoridades y el autor, como uno de los actos previos al inicio de las fiestas patronales de Alcañiz.

Trasladar el taller a la sala de exposiciones

Egea propone al espectador recorrer las dos plantas del local y descubrir la exposición como si fuesen los capítulos de un libro a lo largo de las diferentes salas.

Esta muestra nada tiene que ver con la última que presentó en Alcañiz hace ya ocho años. Bajo el título de ‘Spiritus Clasicus’ mostró una serie de esculturas de la figura humana perfectas y esculpidas en mármoles, bronces y pan de oro. Esta vez, el discurso es otro. «En las últimas exposiciones me he dado cuenta de que quizá mi lenguaje estaba cambiando en la manera de representar el cuerpo. Eso ha sido una motivación para montar esta nueva y enseñar todo este tipo de trabajos que tenía recopilado con estanterías y estanterías llenas de obra que esperaban salir a la luz», revela.

Una de las obras de acróbatas en aro de Jorge Egea. / Enrique Toribio

Retratos, bocetos y acróbatas

Una de las galerías es la dedicada a los retratos hechos en barro y se exponen 12; y en otra de las salas se muestran 60 bocetos. Las obras son de pequeño formato, donde prima la textura y la materialidad de la obra. «Muchas veces los escultores nos encontramos con muchos retratos y bocetos en barro, que luego se transforman en una obra en mármol, bronce u otros materiales, pero estos se quedan en el taller. Estas piezas con interesantes, son como primeras intenciones», reflexiona Egea, que apunta que la mayoría de los bocetos nunca se van a desarrollar. «Se van a quedar como boceto, como obra acabada, aunque sea un poco inconclusa en las formas».

La figura humana es la protagonista en diferentes posiciones en los bocetos porque esa es la primera toma de contacto del artista con los modelos que entran en el estudio. El primer paso es el boceto y, a partir de lo que le sugieren, Egea puede concebir una obra mayor. No obstante, el 90% de los bocetos se quedan en ese formato. «El trabajo de estos seis meses ha sido profundo de selección y de preparación para poder exponerlos y para eso hay que limpiarlos, darles un acabado y la patina», apunta.

El alcañizano abre de alguna manera su taller desplazando a la sala las obras que se quedan en un lugar oculto del espacio de trabajo y creación. Egea concibe esta exposición como cierre de un ciclo en el que se ha percatado que el barro ha cobrado mucha importancia en la parte material de su trabajo. Quiere abrir una etapa nueva mostrando en Alcañiz obras que nunca se habían expuesto.

En otra de las estancias se reparte una serie de acróbatas hechos en barro basados en los que fueron pasando durante varios meses por su estudio de Barcelona. Están todos montados en aros y, aunque parecen estáticos, se podrían girar. No obstante, para comprobarlo hay que llevarse la pieza a casa porque las obras que se exponen están a la venta.

La exposición de Alcañiz también incluye alabastro, con una selección de obras entre la que se encuentra ‘Resistencia’, su primera escultura en este material. La pieza no causa indiferencia y descansa en el Centro Integral para el Desarrollo del Alabastro (CIDA) de Albalate del Arzobispo, el sitio en que la concibió en pandemia. En esta sección también se combinan los bocetos de piezas acabadas.

Presente en digital

La última parte de la exposición muestra el trabajo de Egea con la figura humana y, más concretamente, ligada a las emociones y la espiritualidad. «El proyecto se llama ‘Éxtasis de la materia’ porque busca aquello inmaterial que está más allá de la pura materialidad. La gestualidad y la expresión intentan buscar como la vida interior más que la vida exterior, que es lo que vemos en el retrato habitual», concluye.

En la muestra no falta una parte virtual con una pieza digital. Es el presente del escultor tal y como ya se vio en la exposición que realizó sobre el mausoleo de Doña Vicenta Estrada ligada a la investigación. El alcañizano dirige en La Salle el equipo de Artes Digitales con el que ha creado una pieza para disfrutar en bucle en Alcañiz.

Horario de visitas

Tras la inauguración del 4 a las 20.00, la exposición se puede visitar del 5 al 27 de septiembre de martes a sábado en horario de 19.00 a 21.00; y los domingos, de 12.00 a 14.00. Los lunes permanece cerrada.