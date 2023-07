Jorge Pueyo (Sumar) se compromete a llevar los retos de Aragón a la capital «sin reblar»

«Los derechos y libertades por los que nosotros luchamos no son incompatibles con otros que ya hemos conseguido», insistió el candidato de Zaragoza al Congreso por Sumar, Jorge Pueyo. Esta fue la clave del discurso que impartió este jueves en Caspe en el mitin de la coalición de la izquierda. «A veces me retan y me preguntan qué me parece más importante, si la defensa del aragonés o la lucha por la construcción de una nueva carretera en el medio rural. Y yo siempre digo que las dos son fundamentales y una no quita a la otra», ejemplificó el político y presentador de televisión. No obstante, las ideas principales sobre las que giró el mitin fueron aquellas relacionadas con las mejoras laborales y del bienestar social. Todo ello se entrelazó a través de una entrevista realizada por la periodista caspolina y candidata de CHA en el 28M, Carmen Montañés. Pero, también los presentes enunciaron diversas preguntas al candidato.

Llevar los retos de Aragón a Madrid «y sin reblar» fue el constante imperativo de Pueyo. A este respecto, insistió en exigir que la comunidad autónoma aragonesa reciba más presupuesto para poder otorgar los servicios necesarios a sus vecinos. Pero también se enfatizó en la «necesidad de acabar con la gestión privada de los recursos energéticos públicos». Ante ello, explicaron que Sumar propone la creación de comunidades energéticas públicas que reviertan los beneficios en los pueblos que sufren los parques e instalaciones: «Si en Madrid o Barcelona quieren placas, que se las pongan en sus casas«. También Pueyo insistió en garantizar los servicios básicos a toda la población de manera pública, incluida la atención a la salud mental.

Se habló del reparto de la riqueza por el que lucha Sumar. De esta cuestión destacaron la medida que quieren aplicar a través de la cual los jóvenes recibirían 20.000 euros como ‘Herencia Universal‘, enfocada a ayudar a jóvenes emprendedores y para la financiación de planes de formación. «No sale de la nada, saldría del impuesto a las grandes fortunas. Es una forma de que todos tengan oportunidad de emprender un nuevo negocio sin depender de si sus familias tienen o no recursos», detalló Pueyo. La precariedad de los jóvenes fue un tema recurrente durante la duración del encuentro. Por ejemplo, en el ámbito laboral, pero también en la dificultad que tienen para encontrar vivienda de alquiler asequible.

En cuanto a las medidas de carácter laboral, Pueyo explicó las más destacables del programa. Por ello, seleccionó aquella en la que se especifica que pretenden bajar la jornada laboral a 37 horas semanales y que, de manera progresiva, al final de la legislatura llegue a 32. «A todo ello habría que sumarle exhaustivas inspecciones de trabajo para que se cumpla», señaló Pueyo. También mencionó la intención de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional, la voluntad de favorecer a que se creen más contratos indefinidos y una mayor apuesta por la Formación Profesional. «Con todo ello lo que pretendemos es mejorar el bienestar social y que la gente tenga más tiempo para su ocio, para consumir cultura, etc», señaló el candidato. Todo ello se enmarca en el programa electoral, y así se explicó, como continuidad del trabajo realizado por la actual Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien además se presenta como cabeza de lista de Sumar.

«Estamos viviendo una involución con el recorte de libertad de pensamiento y la censura a la cultura por parte de la derecha y eso tiene que acabar», sentenció Jorge Pueyo cuando se abrió la página cultural del mitin tras una pregunta de una asistente. Por ello, insistieron en la defensa del colectivo LGTBIQ+, de la igualdad, la cultura, las lenguas, entre otras cuestiones, «dado que todo ello supone que haya una libertad de pensamiento». Por todo ello, el candidato quiso dejar claro que «la libertad que vende la derecha, como los eslóganes de Ayuso, es realmente un recorte de libertades». Todo esto lo explicó el candidato en aragonés, pues es la lengua que lleva toda su vida defendiendo. Pero a la lucha por la preservación del aragonés como identidad del territorio también añadió la defensa del catalán en Aragón. «Vox emplea la lengua como arma política para decir que quienes hablamos una lengua no queremos otra, pero todas son totalmente compatibles», remarcó Pueyo.

También se habló de cuestiones relacionadas con la política exterior y defensa o la legislación a favor de la protección animal, entre otras.

Durante el mitin también se explicaron los motivos de la coalición que forma Sumar (Podemos, Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo, Alianza Verde, Más Madrid, Batzarre-Asamblea de Izquierdas y Chunta Aragonesista, entre otros). Entre ellos, destacaron la incesante voluntad por «frenar a la derecha para no retroceder 40 años en derechos». Asimismo, el candidato reconoció que Sumar se presenta con el planteamiento de poder gobernar junto al PSOE si los resultados de las elecciones les resultan favorables a estos dos partidos. Dicho todo ello, se pidió el voto a los presentes para poder desarrollar todo lo anteriormente nombrado.