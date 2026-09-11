Jorge Salafranca se corona campeón del Ciclo Aragonés de Menores CAM 9

El pádel alcañizano volvió a dejar su sello en una competición autonómica de menores. Jorge Salafranca se proclamó este pasado fin de semana campeón del Ciclo Aragonés de Menores CAM 9 en la categoría infantil masculina, después de completar un brillante torneo junto a su compañero Pol Nogue, de Tarragona. La competición se disputó en las instalaciones de Pádel Indoor Aragón, en Zaragoza.

La pareja, que partía como quinta cabeza de serie, fue avanzando rondas con autoridad hasta plantarse en una final que necesitó de tres sets y que terminó decantándose del lado de Salafranca y Nogue por 6-7, 6-3 y 7-5.

Jorge Salafranca y Pol Nogue comenzaron su andadura en octavos de final frente a la pareja formada por el zaragozano Simón Sicilia y el riojano García Sobrino. El encuentro se resolvió con claridad para el bajoaragonés y el catalán, que se impusieron por un doble 6-1. En cuartos de final volvieron a mostrar su superioridad ante los zaragozanos Díaz Mingo y Pina Casanova. Salafranca y Nogue apenas concedieron opciones y cerraron el encuentro con un contundente 6-1 y 6-0.

La semifinal siguió el mismo guion. Ante la pareja zaragozana formada por Trenado Tena y Gracia Gracia, el alcañizano y su compañero volvieron a ofrecer un alto nivel para conseguir el pase a la final con un marcador de 6-1 y 6-2.

Todo se decidió en el tercer set

El partido por el título fue muy diferente. Salafranca y Nogue se encontraron al otro lado de la red con la dupla navarra formada por Gil Guinea y Muñoz Chiquirrin, en un duelo largo, físico y tremendamente igualado. Los navarros se llevaron el primer set por 6-7, pero la pareja formada por el alcañizano y el tarraconense reaccionó para igualar el encuentro tras imponerse por 6-3 en la segunda manga.

El tercer set mantuvo la incertidumbre hasta el final, con constantes alternativas en el marcador. Finalmente, Jorge y Pol lograron cerrar el partido por 7-5 para hacerse con el campeonato después de un encuentro exigente que pudo haberse decantado para cualquiera de las dos parejas.

Pablo Martínez se queda a las puertas de la final

La representación alcañizana también estuvo presente en la otra semifinal infantil masculina, con Pablo Martínez y el navarro Oihan Resano. La pareja, segunda cabeza de serie del torneo, comenzó directamente en cuartos de final, donde superó con solvencia a los zaragozanos Sánchez Ríos y Lumbreras Millán por 6-1 y 6-0.

En semifinales se cruzaron precisamente con Gil Guinea y Muñoz Chiquirrin, los que posteriormente disputarían la final frente a Salafranca y Nogue. El duelo fue muy exigente y terminó cayendo del lado navarro por 4-6, 7-5 y 3-6.

Pablo y Oihan tuvieron opciones hasta el final para alcanzar la final y haber protagonizado un duelo con doble presencia alcañizana en la lucha por el título. La mayor envergadura de los rivales y el desgaste acumulado en un encuentro muy físico terminaron siendo factores determinantes.

Valentina Martínez y Julia Morera, subcampeonas de consolación

En categoría infantil femenina, las alcañizanas Valentina Martínez y Julia Morera también participaron en el campeonato. Las bajoaragonesas comenzaron su recorrido directamente en cuartos de final, donde se enfrentaron a las zaragozanas Relancio Cortés y Roca Busquets, ante las que cedieron por 1-6 y 2-6.

Este resultado las llevó a disputar la fase de consolación. En la final se midieron a las también zaragozanas Monreal Ventura e Izquierdo Fernández, en un encuentro que terminó con derrota por 0-6 y 0-6, quedando así como subcampeonas de esta fase.

Con este campeonato, los cuatro jóvenes jugadores alcañizanos afrontan ya la recta final de la temporada. La próxima gran cita será el Máster de Aragón de Menores, prueba que pondrá el broche a la campaña.