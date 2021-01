Jorge Viver: «Desde China detectamos falta de mascarillas y quisimos colaborar»

Resides en China desde hace algunos años, concretamente en la localidad de Dongguan. ¿Por qué decidiste emigrar allí?

Tiene 8 millones de habitantes aunque para este país estaríamos hablando de una ciudad pequeña. Empecé a vivir aquí en 2003, estuve años antes (con veintipocos) y me impresionó. Vi allí una oportunidad de futuro y me animé a ir. Siempre he sido muy aventurero.