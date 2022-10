Juan Carlos Peguero: «El Universo está lleno de colores, solo hay que saber verlos»

¿En qué momento pensaste: "a mí me interesa esto"?

Empecé con el tema de la fotografía nocturna pintando paisajes por la noche. Un día mi amigo Luis Pitarque, que es de Alcañiz, me propuso ir a Arcos de las Salinas, a las inmediaciones del Observatorio de Javalambre. Tuvimos la ‘suerte’ de que había un pequeño incendio cerca de allí y en el Observatorio no podían hacer fotografía. Conocíamos alguien de dentro y conseguimos entrar. Súper amables, nos enseñaron lo que hacían allí. Tú tienes en mente imágenes que parece que las pintan en la NASA y ves que no, que las hacen, con una serie de equipos, pero las hacen. Eso me empezó a despertar el interés. Bajamos al Monasterio del Olivar de vuelta y coincidimos con Fray Fernando, un apasionado que empezaba a hacer salidas por los pueblos con el tema de las estrellas, y a partir de ahí ha sido un suma y sigue.