La jueza deja libre al conductor ebrio que causó la muerte del futbolista del Fuentes

El conductor que circulaba ebrio y drogado cuando causó la muerte del joven futbolista del CD Fuentes Luis Miguel López Andrés el pasado 8 de diciembre en la N-232 salió este miércoles del centro penitenciario de Zuera, donde llevaba como preso preventivo desde que se produjo el fatal accidente. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, encargada de la causa, se había negado en dos ocasiones a decretar la medida. La propia Audiencia Provincial se opuso a finales de febrero a dejar en libertad a Víctor G. H., de 40 años y vecino de La Zaida, por su «grave y reiterado» desprecio a la ley, el alto «riesgo de fuga» y la posibilidad «objetiva» de que volviera a cometer un delito similar.

Sin embargo, la defensa, a cargo de la letrada Carmen Sánchez Herrero, volvió a pedir por tercera vez la salida de prisión del conductor. Y esta vez lo ha conseguido. Eso sí, previo pago de una fianza de 10.000 euros y con la obligación de entregar el pasaporte para no salir del país.

La magistrada considera en su auto de libertad que «han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta para la adopción de la medida restrictiva de libertad». Por un lado, recuerda que han transcurrido casi siete meses desde que se envió a prisión al conductor, por lo que habría disminuido el riesgo de fuga. Y por otro, que «no está prevista la pronta celebración del juicio oral». La jueza explica que el procedimiento se ha tramitado «con celeridad», pero el hecho de que la acusación particular haya pedido que se tramite por la vía del jurado hará que irremediablemente se demore el juicio.

El abogado Enrique Trebolle, que representa a la familia de la víctima, de 23 años, entiende que esta muerte no fue consecuencia de un mero accidente, por lo que propuso que se juzgue como un homicidio doloso. Y lo hizo porque el atestado de la Guardia Civil reveló que el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, que lo hacía a gran velocidad, de noche y con niebla intensa, adelantando de manera indebida en línea continua y circulando incluso por el centro de la calzada, de tal manera que colisionó contra un turismo al que sacó de la carretera y terminó chocando con el que conducía el futbolista, que volvía a casa tras entrenar en Fuentes de Ebro.

La jueza rechazó a finales de mayo la petición de la acusación particular por no apreciar «ánimo homicida» en el vecino de La Zaida. Sin embargo, el abogado de la familia del fallecido insiste en que al menos hubo dolo eventual, por lo que ha recurrido la resolución ante la Audiencia Provincial, que deberá decidir si el juicio se celebra o no ante un tribunal popular.