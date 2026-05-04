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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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05 MAY 2026|

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Renfe fletará autobuses entre Zaragoza y La Zaida por obras en la línea Caspe-Barcelona

El corte de los trayectos se producirá los fines de semana del 9 y 10 de mayo, y 13 y 14 de junio. Los tramos catalanes entre Riba-roja y Mora La Nova, así como Sant Viçent de Calders y El Prat, también se están realizando por carretera

Estación de tren de Caspe / S.F.
Estación de tren de Caspe / S.F.

Sofía Fondevilla04 05 2026

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Caspe

ActualidadInfraestructuras

Renfe pondrá en marcha un plan alternativo de transporte por carretera entre Zaragoza y La Zaida en la línea convencional Zaragoza-Caspe-Barcelona por los trabajos de mejora que Adif acometerá en Fuentes de Ebro. El corte de la infraestructura está previsto para los fines de semana del 9 y 10 de mayo, y 13 y 14 de junio.

La medida afectará a tres trenes de media distancia por sentido cada día. Durante estas jornadas, los viajeros serán trasladados en autobús entre Zaragoza y La Zaida, con origen y destino en la estación de autobuses de Delicias, en las dársenas 21 a 24.

El plan alternativo supondrá también la supresión temporal de las paradas urbanas de Zaragoza Portillo, Zaragoza Goya y Zaragoza Miraflores. Por tanto, no habrá recogida ni descenso de viajeros en estos puntos mientras esté vigente el corte.

En esta misma línea, dentro del tramo catalán, además se mantienen servicios por carretera entre Riba-roja y Mora La Nova, y entre Sant Vicenç de Calders y El Prat por distintas actuaciones en la infraestructura.

Renfe ha informado de que los horarios de la línea se verán ligeramente modificados y recomienda consultar la información actualizada en su página web.

Comentarios

  1. UNA DUDA QUE TENGO , SI TAN BIEN ESTAN LAS LINEAS DE TREN Y TENEMOS LAS MEJORES DEEUROPA , PORQUE TANTAS OBRAS .?

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