La Diputación de Zaragoza, en colaboración con el Servicio Universa de la Universidad de Zaragoza, promociona el Erasmus Rural entre los estudiantes universitarios con un atractivo programa de prácticas. Los beneficiarios recibirán 1.670 euros al mes en concepto de compensación económica y manutención, o 1.270 euros en el caso de que se proporcione el alojamiento durante el periodo de formación.

Entre los requisitos que deberán cumplir destacan la obligatoriedad de pernoctar y vivir en la localidad donde trabajen y el número de horas que deberán realizar, que serán entre 150 y 500 horas. La jornada será presencial y de mínimo 6,5 horas diarias. No hay un periodo de inicio determinado, aunque las prácticas deberán estar finalizadas antes del 30 de noviembre de 2026.

En cuanto a las entidades, pueden adherirse empresas de todos los sectores industriales, instituciones públicas, fundaciones, ONG vinculadas al territorio, etcétera, de la provincia de Zaragoza, excluida su capital y barrios rurales.

Vinculación en el territorio

Estos mismos requisitos se trasladan también al programa dirigido a egresados de los últimos seis años, 'Arraigo', que ofrece una compensación económica de 850 euros mensuales y que reduce el número máximo de horas a 350 (en lugar de 500).

Para beneficiarse de estas prácticas, se debe tener una vinculación con el municipio en el que se desarrollen las prácticas y que esté a menos de 50 kilómetros de distancia. Para acreditar dicha vinculación, se deberá presentar algún documento como el empadronamiento o el libro de familia.Los desplazamientos se abonarán mensualmente a un precio de 0,26 euros el kilómetro y hasta un máximo de 520 euros. En ambos casos, los gastos de Seguridad Social están cubiertos por las becas.

Ambas iniciativas regresan tras el éxito conseguido en las ediciones anteriores, tal y como ha destacado la DPZ. Se iniciaron en 2018 como proyecto piloto a partir de una idea de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, y fueron las primeras de estas características en nuestro país. «Este proyecto tiene como objetivo abrir puertas laborales, la integración en los pueblos y retornar talento a las comunidades rurales», apuntan desde la institución.

En este tiempo se ha incrementado el presupuesto de 9.000 euros a 100.000 euros anuales, mientras que los participantes han pasado de 9 a casi 50 al año. Se estima además que en torno al 10 % de los inscritos ha conseguido un empleo.

Este proyecto ha sido replicado en otros territorios, tanto a escala nacional (DPT, DPH, UCLM, Castellón, Alicante y el Campus Rural del MITECO) como a escala internacional (Alianza UNITA de Universidades Europeas) y ha recibido diversos reconocimientos a escala regional (premio RSA 2019 del Gobierno de Aragón en la categoría Entidades sin ánimo de lucro) y nacional (Premio Expansión 2020 a la Innovación en Recursos Humanos y Premio Universidades Excelentes 2020 en la categoría de Empleabilidad). Del mismo modo, ha sido reconocido como buena práctica en el ámbito internacional por la asociación europea de áreas de montaña Euromontana y por el proyecto europeo 'Start in Mountains'.